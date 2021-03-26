Якою буде погода на Великдень в Україні: синоптик дав докладний прогноз

У перші десять днів у травні температура досягне 21 градуса тепла.

Синоптик пообіцяв теплу погоду в травні / Фото ua.depositphotos.com

На Великдень, у другій половині дня 2 травня, пройде невеликий дощ.

Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.

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"Температура повітря в першу десятиденку травня триматиметься на рівні 19-21 градуст тепла. Так триватиме до 13 травня. Потім різко потеплішає і вже до 18-19 травня дійде до 22-24 градусів", - розповів він.

До кінця місяця додасться ще 3-4 градуси - в цілому температура триматиметься на рівні 25-27 тепла. 8-9 травня можливий дощ, а ось після 22 числа дощу вже не передбачається.

"Але якого б числа не відзначався Великдень, на 5-й, 17-й і 33-й день після неї завжди йдуть хвилі похолодання", - зазначив синоптик.

За словами Горбаня, червень в центрі України буде прохолодним: з 6 по 12 число можливий різкий підйом температури, а ось після 12-го вона опуститься до 22-25 градусів і протримається до кінця місяця.

Прогноз погоди на травень в Україні

Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки цього року не буде.