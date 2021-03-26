Якою буде погода на Великдень в Україні: синоптик дав докладний прогноз
У перші десять днів у травні температура досягне 21 градуса тепла.
На Великдень, у другій половині дня 2 травня, пройде невеликий дощ.
Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.
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"Температура повітря в першу десятиденку травня триматиметься на рівні 19-21 градуст тепла. Так триватиме до 13 травня. Потім різко потеплішає і вже до 18-19 травня дійде до 22-24 градусів", - розповів він.
До кінця місяця додасться ще 3-4 градуси - в цілому температура триматиметься на рівні 25-27 тепла. 8-9 травня можливий дощ, а ось після 22 числа дощу вже не передбачається.
"Але якого б числа не відзначався Великдень, на 5-й, 17-й і 33-й день після неї завжди йдуть хвилі похолодання", - зазначив синоптик.
За словами Горбаня, червень в центрі України буде прохолодним: з 6 по 12 число можливий різкий підйом температури, а ось після 12-го вона опуститься до 22-25 градусів і протримається до кінця місяця.
Прогноз погоди на травень в Україні
Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки цього року не буде.
"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив Горбань.
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