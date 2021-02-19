"Потепління не означає плавний перехід до пролісків": синоптик дала докладний прогноз на вихідні

Незважаючи на потепління, найближчої ночі очікується мороз.

Завтра в Україні почнеться потепління / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 20 лютого, у західних областях та у південній частині України денна температура повітря очікується +1°...+5°, на Закарпатті до +7°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"До нас йде потепління! Одразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок та квітучі абрикоси. Адже зима ще триває", - написала синоптик.

На решті території протягом дня передбачається 0°...-5°, у північних та північно-східних областях місцями до -8°.

Найближчої ночі очікується мороз, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами".

Сніг пройде у ніч на суботу на заході України та подекуди на південному заході, на решті території - без істотних опадів, антициклон домінуватиме.

Вдень у суботу та неділю в Україні - без істотних опадів.

У Києві 20-21 лютого опадів не передбачається. У столицю йде потепління.

Найближчої ночі буде мороз до -13°...-15°, але вже завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0°...-2°. Надалі потепління посилиться.

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