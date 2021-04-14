Сьогодні, 14 квітня, У Карпатах температура знизилася до -2°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний 5-7 м/с", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні на 14 квітня: дані Погоди УНІАН
У середу, 14 квітня, в Україні почнуться дощі. Опади накриють західну, південну і північну частини країни. У Львові похолодає до +4°, температурний максимум буде досягнутий на півдні: тут температура протримається на рівні +16°.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +6°, вдень +16°.
У Львові в середу очікується злива, вночі 0°, вдень +4°.
В Одесі - дощ, температура вночі +7°, вдень +11°.
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