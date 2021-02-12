Сильний вітер та хуртовини: українців попередили про погіршення погоди
Попередження, зокрема, стосується Рівненської, Житомирської, Київської, Вінницької, Черкаської та Харківської областей.
У суботу, 13 лютого, в Україні продовжить погіршуватися погода.
Похолодання посилюватиметься: синоптик розповіла, скільки в Україні протримаються морозиПро це у Telegram-каналі попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
Зазначається, що 13 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях - хуртовини, а у більшості регіонах на дорогах можлива ожеледиця.
У Києві та Київській області вдень 12 лютого та протягом 13 лютого прогнозують вітер 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.
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