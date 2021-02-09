Сніг припиниться: у Києві завтра буде хмарно з температурою -4°

Зранку трохи посніжить, а вдень опади нарешті залишать столицю.

Завтра у Києві буде похмуро / Фото УНІАН

У середу, 10 лютого, в Києві вдень температура сягне -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -11°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде спостерігатися хмарність. До обіду йтиме сніг.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 10 лютого

10 лютого - Єфремов день. Вважається, що якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним.

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