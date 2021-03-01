Сьогодні у Києві буде похмуро, температура підвищиться до +4°

08:30, 1 березня 2021
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Дощів не очікується.

У Києві цілий день очікується хмарна погода / Фото УНІАН
У Києві цілий день очікується хмарна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде похмуро. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 1 березня

1 березня - в народі позначено днем бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати гулянки на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною.

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Автор: Олена Пилипчак

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