Сьогодні у Києві буде похмуро, температура підвищиться до +4°
Дощів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Перший день весни в Україні розпочнеться дощами: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Весь день буде похмуро. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 2,8 м/с.
Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 1 березня
1 березня - в народі позначено днем бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати гулянки на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною.
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Ймовірність опадів:62 %
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