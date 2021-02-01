Київ засипле снігом, температура вночі впаде до -10°

Весь день спостерігатиметься хмарність і невеликий снігопад.

У Києві продовжаться снігопади / Фото УНІАН

У понеділок, 1 лютого, в Києві температура вдень впаде до -2°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -10°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°.

Весь день спостерігатиметься хмарність і невеликий снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 1 лютого

1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.

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