Київ засипле снігом, температура вночі впаде до -10°
Весь день спостерігатиметься хмарність і невеликий снігопад.
У понеділок, 1 лютого, в Києві температура вдень впаде до -2°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україні очікуються сильні снігопади, місцями пройдуть зливи: прогноз погоди на сьогодні
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -10°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°.
Весь день спостерігатиметься хмарність і невеликий снігопад.
Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.
Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 1 лютого
1 лютого - Макарій. Якщо в цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода в цей день визначає погоду на весь лютий.
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