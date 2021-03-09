Завтра в Києві визирне сонце і потеплішає до +1°

Опадів не очікується.

Завтра в Києві вдень буде "плюсова" температура / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -6°, а вдень термометри покажуть +1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде хмарно з проясненнями.

Швидкість вітру вдень складе 1,5 м/с.

Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 10 березня

10 березня повинні прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць розтане сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління.

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