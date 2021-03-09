Завтра в Києві визирне сонце і потеплішає до +1°
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -6°, а вдень термометри покажуть +1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Холод не відступає: завтра кілька областей України накриє сніг (карта)
Весь день буде хмарно з проясненнями.
Швидкість вітру вдень складе 1,5 м/с.
Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 10 березня
10 березня повинні прилетіти граки. Якщо вони прилетіли, то через місяць розтане сніг. Якщо домашні тварини чхають, значить, буде потепління.
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Мін./mакс. температура:+3° / +20°
Вологість:54 %
Тиск:764 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:30
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Видимість:16 км
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