Завтра у Києві очікується сонячний день з температурою до +2°
Опадів не передбачається.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -4°, а вдень термометри покажуть +2°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Весь день буде практично безхмарно.
Швидкість вітру вдень складе 3,8 м/с.
Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 11 березня
11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей і петель - до непогожої погоди.
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Погода в Україні
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- Чернівці+2°... -3°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +20°
Вологість:53 %
Тиск:763 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:29
Захід18:11
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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