Завтра у Києві очікується сонячний день з температурою до +2°

17:00, 10 березня 2021
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Опадів не передбачається.

Вдень у Києві потеплішає до +2° / Фото УНІАН
Вдень у Києві потеплішає до +2° / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -4°, а вдень термометри покажуть +2°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде практично безхмарно.

Швидкість вітру вдень складе 3,8 м/с.

Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 11 березня

11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей і петель - до непогожої погоди.

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Автор: Олена Пилипчак

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