Завтра у Києві визирне сонце, температура вдень становитиме -7°
У столиці не очікується опадів.
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра в Україну повернутися снігопади та почнеться потепління: температура вдень підвищиться до +1° (карта)
Весь день буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 2,4 м/с.
Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 17 лютого
17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози.
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