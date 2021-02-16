Завтра у Києві визирне сонце, температура вдень становитиме -7°

У столиці не очікується опадів.

Завтра у Києві визирне сонце / Фото REUTERS

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 2,4 м/с.

Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 17 лютого

17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози.

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