Завтра у Києві - хмарно, температура вночі впаде до -22°
Снігопадів не очікується.
Згідно з прогнозом, завтра вночі в Києві температура впаде до -22°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -10°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Весь день буде хмарна погода. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 5,6 м/с.
Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 18 лютого
18 лютого - день Агафії Скотарки, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.
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Відчувається як:-10 °
Мін./mакс. температура:-3° / +1°
Вологість:61 %
Тиск:758 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів:4 %
Схід:06:59
Захід17:49
Видимість:16 км
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