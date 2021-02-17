Завтра у Києві - хмарно, температура вночі впаде до -22°

Снігопадів не очікується.

Завтра у Києві очікується хмарна погода / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, завтра вночі в Києві температура впаде до -22°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -10°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде хмарна погода. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 5,6 м/с.

Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 18 лютого

18 лютого - день Агафії Скотарки, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.

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