До Києва повертається похмура погода, температура вдень впаде до -4°

08:30, 2 лютого 2021
120

Опадів не очікується.

До Києва повернеться звична для міста зимова погода / Фото УНІАН
До Києва повернеться звична для міста зимова погода / Фото УНІАН

У вівторок, 2 лютого, в Києві температура вдень впаде до -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Опади відступлять та визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень становитиме 1,1 м/с.

Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 2 лютого

2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: КиївпогодаЛютийпрогноз погодипогода в Києвіпогода у Києвіпрогноз погоди в Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
70 %
743 мм
7.7 м/с
13 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся