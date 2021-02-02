До Києва повертається похмура погода, температура вдень впаде до -4°
Опадів не очікується.
У вівторок, 2 лютого, в Києві температура вдень впаде до -4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Опади відступлять та визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.
Весь день буде спостерігатися хмарність.
Швидкість вітру вдень становитиме 1,1 м/с.
Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 2 лютого
2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Погода в Україні погіршуватиметься: лютий принесе сніг з дощем, ожеледь та пориви вітру (відео)
- Погодний колапс на Одещині: через падіння електроопор без світла залишаються 11 населених пунктів
- Від +10° до -10°: цього тижня Україну очікують різкі скачки температури, дощі та сніг (карта)
- Антициклон наближається: завтра сильні опади в Україні припиняться і почнеться потепління
- Харківщину накрила заметіль (фоторепортаж, відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°
0°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин