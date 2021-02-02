До Києва повертається похмура погода, температура вдень впаде до -4°

Опадів не очікується.

До Києва повернеться звична для міста зимова погода / Фото УНІАН

У вівторок, 2 лютого, в Києві температура вдень впаде до -4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°.

Весь день буде спостерігатися хмарність.

Швидкість вітру вдень становитиме 1,1 м/с.

Атмосферний тиск 744 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 2 лютого

2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.

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