Завтра у Києві очікується теплий сонячний день: температура підвищиться до +11°
Весь день буде ясно і безхмарно.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до + 3°, а вдень термометри покажуть +11°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Раптове тепло в кінці лютого: завтра в Україні температура сягне + 19 ° (карта)
Весь день буде ясно і безхмарно.
Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.
Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 26 лютого
26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.
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Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+13 °
Мін./mакс. температура:+1° / +11°
Вологість:58 %
Тиск:750 мм
Вітер: 5.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:48
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Видимість:16 км
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