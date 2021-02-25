Завтра у Києві очікується теплий сонячний день: температура підвищиться до +11°

Весь день буде ясно і безхмарно.

Завтра у Києві буде ясна погода / фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до + 3°, а вдень термометри покажуть +11°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде ясно і безхмарно.

Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.

Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 26 лютого

26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

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