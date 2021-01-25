Завтра у Києві пройде дощ, температура впаде до +4°

Вранці можливий невеликий дощ.

Завтра в Києві очікується прохолодна погода / Фото УНІАН

Завтра, 26 січня, в Києві температура вдень впаде до +4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +4°.

Весь день буде спостерігатися хмарність. З ранку можливий невеликий дощ.

Швидкість вітру вдень складе 9,1 м/с.

Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 26 січня

У народному календарі 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка клубком згорнулась, сховала мордочку - незабаром вдарять морози.

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