Завтра у Києві пройде дощ, температура впаде до +4°
Вранці можливий невеликий дощ.
Завтра, 26 січня, в Києві температура вдень впаде до +4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +4°.
Весь день буде спостерігатися хмарність. З ранку можливий невеликий дощ.
Швидкість вітру вдень складе 9,1 м/с.
Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 26 січня
У народному календарі 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка клубком згорнулась, сховала мордочку - незабаром вдарять морози.
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