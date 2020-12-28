Сьогодні на киян очікує похмура погода з температурою до +2°
Опади обійдуть столицю стороною.
У понеділок, 28 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Погодні контрасти: сьогодні в Україні потеплішає, деякі області накриють зливи та сніг (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень підніметься максимум до +2°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,4 м/с.
Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.
Народний прогноз на 28 грудня
28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.
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Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:0° / +11°
Вологість:65 %
Тиск:758 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:28
Захід16:55
Видимість:16 км
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