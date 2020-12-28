Сьогодні на киян очікує похмура погода з температурою до +2°

Опади обійдуть столицю стороною.

Сьогодні на киян чекає хмарна погода / фото УНІАН

У понеділок, 28 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Погодні контрасти: сьогодні в Україні потеплішає, деякі області накриють зливи та сніг (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень підніметься максимум до +2°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 6,4 м/с.

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 28 грудня

28 грудня — Трифона. Який Трифон — такий і березень.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: