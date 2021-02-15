Снігопади відступають: сьогодні у багатьох областях України визирне сонце, а вночі вдарить мороз (карта)

08:02, 15 лютого 2021
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Вночі очікується зниження температури до -25°.

Опади поступово залишають Україну / Фото ua.depositphotos.com
Опади поступово залишають Україну / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 15 лютого, західні області України продовжить засипати снігом, а схід і південь порадує сонце. Вдень температура протримається на рівні -6°, а вночі вдарять сильні морози - до -25° на півночі країни.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Похолодання посилюватиметься: синоптик розповіла, скільки в Україні протримаються морози

  • У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -19°, вдень -6°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -21°, вдень -8°.
  • У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -15°, вдень -3°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -4°.
  • У Рівному в понеділок очікується мінлива хмарність, сніг, вночі -19°, вдень -6°.
  • У Тернополі 15 лютого вночі буде -18°, вдень -5°, сніг.
  • У Хмельницькому сьогодні сніжно, вночі -16°, вдень -5°.
  • В Івано-Франківську сьогодні також сніг і мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -3°.
  • У Чернівцях у понеділок - мінлива хмарність і сніг, вночі -13°, вдень -3°.
  • У Вінниці сьогодні очікується сніг, -16°...-5°.
  • У Житомирі в понеділок - сніг, мінлива хмарність, температура вночі -19°, вдень -5°.
  • У Черкасах - сонячно, вночі -19°, вдень -6°.
  • У Кропивницькому - ясна погода, температура вночі -16°, вдень -5°.
  • У Полтаві сьогодні сонце, температура повітря -21°...-8°.
  • В Одесі 15 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -1°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -11°, вдень 0°, сонячно.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -11°, вдень -2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -4°.
  • У Сумах сьогодні сонце, температура повітря -25°...-10°.
  • У Харкові - ясно, температура вночі -18°, вдень -7°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі -16°, вдень -5°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -14°...-6°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -5°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні сонячно, температура вночі -14°, вдень -5°.
Прогноз погоди на 15 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди на 15 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 15 лютого

15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце прогляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, такою буде й весна.

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Автор: Олена Пилипчак

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