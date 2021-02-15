Снігопади відступають: сьогодні у багатьох областях України визирне сонце, а вночі вдарить мороз (карта)
Вночі очікується зниження температури до -25°.
У понеділок, 15 лютого, західні області України продовжить засипати снігом, а схід і південь порадує сонце. Вдень температура протримається на рівні -6°, а вночі вдарять сильні морози - до -25° на півночі країни.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Похолодання посилюватиметься: синоптик розповіла, скільки в Україні протримаються морози
- У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -19°, вдень -6°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -21°, вдень -8°.
- У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі -15°, вдень -3°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -4°.
- У Рівному в понеділок очікується мінлива хмарність, сніг, вночі -19°, вдень -6°.
- У Тернополі 15 лютого вночі буде -18°, вдень -5°, сніг.
- У Хмельницькому сьогодні сніжно, вночі -16°, вдень -5°.
- В Івано-Франківську сьогодні також сніг і мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -3°.
- У Чернівцях у понеділок - мінлива хмарність і сніг, вночі -13°, вдень -3°.
- У Вінниці сьогодні очікується сніг, -16°...-5°.
- У Житомирі в понеділок - сніг, мінлива хмарність, температура вночі -19°, вдень -5°.
- У Черкасах - сонячно, вночі -19°, вдень -6°.
- У Кропивницькому - ясна погода, температура вночі -16°, вдень -5°.
- У Полтаві сьогодні сонце, температура повітря -21°...-8°.
- В Одесі 15 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -1°.
- У Херсоні в понеділок вночі -11°, вдень 0°, сонячно.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -11°, вдень -2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -4°.
- У Сумах сьогодні сонце, температура повітря -25°...-10°.
- У Харкові - ясно, температура вночі -18°, вдень -7°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі -16°, вдень -5°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -14°...-6°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -5°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні сонячно, температура вночі -14°, вдень -5°.
Народні прикмети 15 лютого
15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце прогляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, такою буде й весна.
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- Вінниця-5°... -18°
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- Житомир-5°... -19°
- Запоріжжя-4°... -14°
- Івано-Франківськ-3°... -14°
- Київ-6°... -19°
- Кропивницький-5°... -16°
- Луганськ-5°... -14°
- Луцьк-4°... -16°
- Львів-3°... -15°
- Миколаїв-2°... -11°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-8°... -21°
- Рівне-6°... -19°
- Сімферополь-6°... -14°
- Суми-10°... -25°
- Тернопіль-5°... -18°
- Харків-7°... -18°
- Херсон0°... -11°
- Хмельницький-5°... -16°
- Черкаси-6°... -19°
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