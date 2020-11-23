В Україні потеплішає, у деяких областях - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце.
У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Ясна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україні випало 8 сантиметрів снігу: синоптики назвали засніжені області (карта)
- У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вночі +3°, вдень +6°.
- У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +3°, вдень +6°.
- У Львові в понеділок хмарно, вночі +1°, вдень +5°.
- У Луцьку хмарно, вночі +3°, вдень +5°.
- У Рівному в понеділок хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +5°.
- У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у понеділок мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +6°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, +2°...+5°.
- У Житомирі в понеділок малохмарно, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі +3°, вдень +6°, хмарно.
- У Кропивницькому практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Полтаві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +1°...+3°.
- В Одесі 23 листопада сонячно, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +6°, сонячно.
- У Миколаєві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +5°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Сумах сьогодні буде сніг температура повітря 0°...+3°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Дніпрі сонячно, температура вночі -1°, вдень +4°.
- У Сімферополі в понеділок буде сонячно, +5°...+7°.
- У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень -2°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі +2°, вдень -2°.
23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Сосіпатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все здатний: і на холод, і на голод, і на хуртовину. З Ераста чекай міцного насту. Якщо цього дня на деревах іній лежить зранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінятися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, то чекали відлигу.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця
- "Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні (відео)
- В Укргідрометцентрі розповіли, чому в листопаді в Україні випав сніг (відео)
- Великий яскраво-зелений метеорит згорів над узбережжям Тасманії (відео)
- Харків засипало снігом (фото, відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+5°... +2°
- Дніпро+4°... -1°
- Донецьк+3°... -2°
- Житомир+5°... +2°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+6°... +3°
- Кропивницький+4°... +1°
- Луганськ+1°... -2°
- Луцьк+5°... +3°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+7°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+7°... +5°
- Суми+3°... 0°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+5°... +2°
- Черкаси+6°... +3°
- Чернігів+6°... +3°
- Чернівці+6°... +3°
+14°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+14 °
Мін./mакс. температура:+2° / +12°
Вологість:55 %
Тиск:753 мм
Вітер: 7.6 м/с
Ймовірність опадів:17 %
Схід:07:02
Захід16:50
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин