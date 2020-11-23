В Україні потеплішає, у деяких областях - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні (карта)

Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце.

Незважаючи на потепління, місцями - мокрий сніг / Фото УНІАН

У понеділок, 23 листопада, в Україні трохи потеплішає: температура вдень не опуститься нижче +3°. Практично по всій країні - хмарно, місцями визирне сонце. Ясна погода очікується тільки в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також в Сімферополі. При цьому на Харківщині та Сумщині очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вночі +3°, вдень +6°.

У Чернігові буде хмарно, температура повітря вночі +3°, вдень +6°.

У Львові в понеділок хмарно, вночі +1°, вдень +5°.

У Луцьку хмарно, вночі +3°, вдень +5°.

У Рівному в понеділок хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +5°.

У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі +2°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у понеділок мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +6°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, +2°...+5°.

У Житомирі в понеділок малохмарно, температура вночі +2°, вдень +5°.

У Черкасах вночі +3°, вдень +6°, хмарно.

У Кропивницькому практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Полтаві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря +1°...+3°.

В Одесі 23 листопада сонячно, температура вночі +2°, вдень +7°.

У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +6°, сонячно.

У Миколаєві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +5°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Сумах сьогодні буде сніг температура повітря 0°...+3°.

У Харкові хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Дніпрі сонячно, температура вночі -1°, вдень +4°.

У Сімферополі в понеділок буде сонячно, +5°...+7°.

У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень -2°.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі +2°, вдень -2°.

Погода в Україні на 23 листопада / фото УНІАН

23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Сосіпатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все здатний: і на холод, і на голод, і на хуртовину. З Ераста чекай міцного насту. Якщо цього дня на деревах іній лежить зранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінятися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, то чекали відлигу.

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