Температура почне знижуватися: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Опадів не передбачається.

Завтра на українців чекає прохолодний осінній день / фото УНІАН

У вівторок, 10 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки в Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Стовпчики термометрів піднімуться до +7° в центрі, і до +12° - в південних областях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +7°.

У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.

У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +8°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.

У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі +3°, вдень +9°, хмарно.

У Чернівцях у вівторок хмарно, вночі +3°, вдень +8°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+7°.

У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Черкасах вночі +2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому сонячно, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -1°...+ 6°, невелика хмарність.

В Одесі 10 листопада буде хмарно, температура вночі +2°, вдень +11°.

У Херсоні у вівторок вночі +2°, вдень +12°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +11°.

У Запоріжжі малохмарно, температура вночі +1°, вдень +10°.

У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+5°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Дніпрі малохмарно, температура вночі +1°, вдень +9°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, 0°...+9°.

У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +9°.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +8°.

Погода в Україні на 10 листопада / фото УНІАН

10 листопада — Параскеви-П’ятниці, Неоніли-льонниці, Максима, Костянтина, Арсенія. На Неонілу і Параскеву дівчата благали святих, щоб ті послали їм хороших женихів, а хлопці повинні були перед великомученицею Параскевою постити 7 п’ятниць, щоб “дружина не була гострою на язик”. Якщо цього дня ще є комарі, то зима буде м’якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — всередині грудня будуть сильні морози.

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