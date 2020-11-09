Температура почне знижуватися: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Опадів не передбачається.
У вівторок, 10 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки в Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Стовпчики термометрів піднімуться до +7° в центрі, і до +12° - в південних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Зима близько: стало відомо, коли температура в Україні вдень знизитися до 0° (карта)
- У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +7°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +9°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +8°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі +3°, вдень +9°, хмарно.
- У Чернівцях у вівторок хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...+7°.
- У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі +2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому сонячно, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -1°...+ 6°, невелика хмарність.
- В Одесі 10 листопада буде хмарно, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Херсоні у вівторок вночі +2°, вдень +12°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +11°.
- У Запоріжжі малохмарно, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+5°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Дніпрі малохмарно, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, 0°...+9°.
- У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +8°.
10 листопада — Параскеви-П’ятниці, Неоніли-льонниці, Максима, Костянтина, Арсенія. На Неонілу і Параскеву дівчата благали святих, щоб ті послали їм хороших женихів, а хлопці повинні були перед великомученицею Параскевою постити 7 п’ятниць, щоб “дружина не була гострою на язик”. Якщо цього дня ще є комарі, то зима буде м’якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — всередині грудня будуть сильні морози.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... -3°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+7°... +1°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+7°... +2°
- Кропивницький+7°... -1°
- Луганськ+8°... +1°
- Луцьк+8°... 0°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+11°... 0°
- Одеса+11°... +2°
- Полтава+6°... -1°
- Рівне+8°... -1°
- Сімферополь+9°... 0°
- Суми+5°... -2°
- Тернопіль+8°... +1°
- Харків+6°... -1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+7°... -1°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+6°... +1°
- Чернівці+8°... +3°
+24°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:+24 °
Мін./mакс. температура:+14° / +24°
Вологість:82 %
Тиск:767 мм
Вітер: 4.5 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:47
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