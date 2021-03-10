Сніг з дощем залишать Україну: завтра визирне сонце, але мороз не відступить (карта)
В Одесі та Харкові очікується ясна погода.
У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Завтра на Україну налетить штормовий вітер, вночі вдарить мороз до -14° - синоптик
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
- У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
- У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Рівному в четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.
- У Тернополі 11 березня вночі буде -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +1°.
- В Івано-Франківську завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +6°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+1°.
- У Житомирі в четвер-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-1°.
- В Одесі 11 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Херсоні в четвер вночі -8°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +4°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень +1°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...-2°.
- У Харкові-сонячно, температура вночі -12°, вдень -4°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень 0°.
- У Сімферополі в четвер очікується мінлива хмарність, -8°...-1°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -3°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -14°, вдень -5°.
Народні прикмети 11 березня
11 березня кури риють сніг - до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Ожеледиця та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на найближчі дні
- "Погода буде дуже мінливою": синоптик дав прогноз погоди в Україні до 12 березня
- Справжня зима: Карпати заносить снігом, температура в горах впала до -11° (фото)
- "Справжньої весни не видно": в Укргідрометцентрі розповіли, чи варто чекати потепління в березні
- У Росії вивергається найвищий вулкан Євразії (відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -7°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк0°... -9°
- Житомир+1°... -6°
- Запоріжжя0°... -6°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+1°... -7°
- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ-1°... -11°
- Луцьк+1°... -5°
- Львів0°... -6°
- Миколаїв+2°... -5°
- Одеса+2°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Рівне0°... -5°
- Сімферополь+2°... -5°
- Суми-1°... -9°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -9°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницький-1°... -5°
- Черкаси-1°... -7°
- Чернігів+1°... -10°
- Чернівці+2°... -3°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +20°
Вологість:53 %
Тиск:763 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:29
Захід18:11
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин