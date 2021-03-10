Сніг з дощем залишать Україну: завтра визирне сонце, але мороз не відступить (карта)

В Одесі та Харкові очікується ясна погода.

Мороз не поспішає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.

У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.

У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Рівному в четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.

У Тернополі 11 березня вночі буде -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +1°.

В Івано-Франківську завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +6°.

У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+1°.

У Житомирі в четвер-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень +1°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-1°.

В Одесі 11 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Херсоні в четвер вночі -8°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +4°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень +1°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...-2°.

У Харкові-сонячно, температура вночі -12°, вдень -4°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень 0°.

У Сімферополі в четвер очікується мінлива хмарність, -8°...-1°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -3°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -14°, вдень -5°.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 11 березня

11 березня кури риють сніг - до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.

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