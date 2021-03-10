Сніг з дощем залишать Україну: завтра визирне сонце, але мороз не відступить (карта)

16:30, 10 березня 2021
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В Одесі та Харкові очікується ясна погода.

Мороз не поспішає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com
Мороз не поспішає залишати Україну / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Завтра на Україну налетить штормовий вітер, вночі вдарить мороз до -14° - синоптик

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
  • У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень +1°.
  • У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Рівному в четвер - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.
  • У Тернополі 11 березня вночі буде -3°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +1°.
  • В Івано-Франківську завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +6°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -3°...+1°.
  • У Житомирі в четвер-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +1°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-1°.
  • В Одесі 11 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень +4°.
  • У Херсоні в четвер вночі -8°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +4°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -10°...-2°.
  • У Харкові-сонячно, температура вночі -12°, вдень -4°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -10°, вдень 0°.
  • У Сімферополі в четвер очікується мінлива хмарність, -8°...-1°.
  • У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -14°, вдень -3°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -14°, вдень -5°.
Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 11 березня

11 березня кури риють сніг - до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.

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Автор: Олена Пилипчак

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