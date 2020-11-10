Завтра українців порадує сонце, похмуро буде тільки на Львівщині (карта)
Опадів, як і раніше, не очікується.
У середу, 11 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки у Львові. Стовпчики термометрів піднімуться до + 6° в центрі, і до +9° - у південних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Справжня осінь: синоптики порадували українців прогнозом на найближчі три дні
- У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
- У Львові в середу хмарно, вночі +2°, вдень +7°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.
- У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -2°...+5°, невелика хмарність.
- В Одесі 11 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.
- У Херсоні в середу вночі +2°, вдень +8°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+3°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +5°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, 0°...+7°.
- У Краматорську завтра мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: Руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... -2°
- Дніпро+9°... +2°
- Донецьк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запоріжжя+10°... +2°
- Івано-Франківськ+7°... +2°
- Київ+7°... +2°
- Кропивницький+8°... +1°
- Луганськ+7°... +2°
- Луцьк+8°... +1°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+10°... +1°
- Одеса+10°... +2°
- Полтава+6°... +1°
- Рівне+8°... 0°
- Сімферополь+8°... +1°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+7°... +1°
- Харків+7°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+9°... +3°
- Чернігів+7°... 0°
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