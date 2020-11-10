Завтра українців порадує сонце, похмуро буде тільки на Львівщині (карта)

Опадів, як і раніше, не очікується.

Завтра на українців чекає приємний осінній день / Фото REUTERS

У середу, 11 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки у Львові. Стовпчики термометрів піднімуться до + 6° в центрі, і до +9° - у південних областях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Справжня осінь: синоптики порадували українців прогнозом на найближчі три дні

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.

У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.

У Львові в середу хмарно, вночі +2°, вдень +7°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.

У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.

У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +8°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.

У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +7°.

У Черкасах вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -2°...+5°, невелика хмарність.

В Одесі 11 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.

У Херсоні в середу вночі +2°, вдень +8°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.

У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+3°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +5°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, 0°...+7°.

У Краматорську завтра мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.

Погода на 11 листопада в Україні / фото УНІАН

11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: Руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: