Завтра українців порадує сонце, похмуро буде тільки на Львівщині (карта)

16:30, 10 листопада 2020
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Опадів, як і раніше, не очікується.

Завтра на українців чекає приємний осінній день / Фото REUTERS
Завтра на українців чекає приємний осінній день / Фото REUTERS

У середу, 11 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки у Львові. Стовпчики термометрів піднімуться до + 6° в центрі, і до +9° - у південних областях. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Справжня осінь: синоптики порадували українців прогнозом на найближчі три дні

  • У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
  • У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
  • У Львові в середу хмарно, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
  • У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +8°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.
  • У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +7°.
  • У Черкасах вночі +1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +7°.
  • У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -2°...+5°, невелика хмарність.
  • В Одесі 11 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +9°.
  • У Херсоні в середу вночі +2°, вдень +8°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°.
  • У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
  • У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+3°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +5°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, 0°...+7°.
  • У Краматорську завтра мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +6°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
Погода на 11 листопада в Україні / фото УНІАН
Погода на 11 листопада в Україні / фото УНІАН

11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: Руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.

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Автор: Олена Пилипчак

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