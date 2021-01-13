На Старий Новий рік температура впаде до -13°, частину України продовжить засипати снігом (карта)
У Криму пройдуть дощі.
У четвер, 14 січня, на Старий Новий рік, західну і північну частину України продовжить засипати снігом, на інших територіях очікується мінлива хмарність, в Криму пройдуть дощі. Температура вночі впаде до -13°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Погода буде складною: синоптик зробив прогноз на Водохреща і старий Новий рік
- У Києві завтра сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -2°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -5°.
- У Львові у четвер - сніг, вночі -8°, вдень -1°.
- У Луцьку очікується снігопад, вночі -10°, вдень -1°.
- У Рівному в четвер сніг, вночі -13°, вдень -2°.
- У Тернополі температура повітря вночі -9°, вдень -2°, очікується снігопад.
- У Хмельницькому завтра вночі -12°, вдень -1°, сніг.
- В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -7°, вдень +1°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.
- У Вінниці завтра сніг, -11°...-1°.
- У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -13°, вдень -1°.
- У Черкасах вночі -8°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-1°.
- В Одесі 14 січня - мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень +4°.
- У Херсоні в четвер вночі -5°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -6°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень 0°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -8°...-3°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -3°.
- У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -2°.
- У Сімферополі в четвер дощитиме, -10°...+4°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -2°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -6°, вдень -2°.
Народні прикмети 14 січня
14 січня - Василія Великого. Якщо на Василя з ранку туман, то буде гарний урожай влітку і восени. Заметіль на Василів день провіщає багатий урожай горіхів.
Інею пухнастого багато на деревах на Василя - літо буде щедре на мед. Іній рясно вкриває на Василя всі дерева - буде врожай на збіжжя.
Ніч на Василя зоряна - до врожаю ягід. Сніг випаде в цей день - буде щасливий рік. Сонце зійде весело - весь рік буде щасливий, особливо буде добрий врожай садовини.
Туман на Василя - до врожаю. Завірюха в Василів вечір віщує великий урожай горіхів. Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним.
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- Вінниця0°... -4°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк+3°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя+1°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-2°... -5°
- Кропивницький-2°... -10°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Рівне-1°... -4°
- Сімферополь+7°... -1°
- Суми-3°... -7°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси-2°... -4°
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- Чернівці+1°... -4°