На Старий Новий рік температура впаде до -13°, частину України продовжить засипати снігом (карта)

16:30, 13 січня 2021
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У Криму пройдуть дощі.

На Старий Новий рік в Україні продовжиться похолодання / фото УНІАН
На Старий Новий рік в Україні продовжиться похолодання / фото УНІАН

У четвер, 14 січня, на Старий Новий рік, західну і північну частину України продовжить засипати снігом, на інших територіях очікується мінлива хмарність, в Криму пройдуть дощі. Температура вночі впаде до -13°. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Погода буде складною: синоптик зробив прогноз на Водохреща і старий Новий рік

  • У Києві завтра сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -2°.
  • У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -5°.
  • У Львові у четвер - сніг, вночі -8°, вдень -1°.
  • У Луцьку очікується снігопад, вночі -10°, вдень -1°.
  • У Рівному в четвер сніг, вночі -13°, вдень -2°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -9°, вдень -2°, очікується снігопад.
  • У Хмельницькому завтра вночі -12°, вдень -1°, сніг.
  • В Івано-Франківську завтра сніг, вночі -7°, вдень +1°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.
  • У Вінниці завтра сніг, -11°...-1°.
  • У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -13°, вдень -1°.
  • У Черкасах вночі -8°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-1°.
  • В Одесі 14 січня - мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень +4°.
  • У Херсоні в четвер вночі -5°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -6°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень 0°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -8°...-3°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -3°.
  • У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -2°.
  • У Сімферополі в четвер дощитиме, -10°...+4°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -8°, вдень -2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -6°, вдень -2°.
Погода в Україні 14 січня / фото УНІАН
Погода в Україні 14 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 14 січня

14 січня - Василія Великого. Якщо на Василя з ранку туман, то буде гарний урожай влітку і восени. Заметіль на Василів день провіщає багатий урожай горіхів.

Інею пухнастого багато на деревах на Василя - літо буде щедре на мед. Іній рясно вкриває на Василя всі дерева - буде врожай на збіжжя.

Ніч на Василя зоряна - до врожаю ягід. Сніг випаде в цей день - буде щасливий рік. Сонце зійде весело - весь рік буде щасливий, особливо буде добрий врожай садовини.

Туман на Василя - до врожаю. Завірюха в Василів вечір віщує великий урожай горіхів. Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним.

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Автор: Олена Пилипчак

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