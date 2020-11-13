В Україну прийдуть нічні морози: прогноз погоди на вихідні (карта, відео)
Ночами очікуються заморозки до -4°.
У найближчими вихідними, 14 і 15 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні +2°...+12°. У суботу невеликі дощі очікуються на Чернігівщині та на Сумщині, а в неділю вони перемістяться в центр України - у Вінницю, Житомир, Черкаси, Київ та Кривий Ріг. На решті території - мінлива хмарність.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +6°. У неділю очікується дрібний дощ, температура: +2°...+7°.
У Львові в суботу без опадів, вночі +4°, вдень +10°, мінлива хмарність. У неділю погода також практично не зміниться, але трохи похолодає: +2°...+9°.
У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +9°, хмарно. У неділю температура не зміниться, але визирне сонце.
У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря +3°...+8°. У неділю - злива, температура підвищиться до +7°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +5°, вдень +9°. У неділю погода збережеться майже без змін, вдень потеплішає до +10°.
У Харкові в суботу похмуро, температура вночі -4°, вдень + 3°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+2°.
У Дніпрі в суботу без опадів, мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю також мінлива хмарність, температура повітря -4°...+5°.
У Сімферополі буде хмарно з проясненнями, +4°...+12°. У неділю +1°...+7°, небо затягне хмарами.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю вночі очікується 0°, вдень +4°, похмуро, суцільна хмарність.
У Краматорську в суботу невелика хмарність, температура вночі -5°, вдень +7°. У неділю температура також не підніметься +11°.
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -4°, вдень +6°. У неділю -3°...+3°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу похмуро, температура до +2°. У неділю практично безхмарно, температура вночі -2°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +9°. У неділю похмуро, вночі 0°, вдень до +8°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +10°. У неділю температура залишиться тією ж, а вночі опуститься до 0°, хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра похмуро, +5°, у неділю також суцільна хмарність, температура повітря +2°...+5°.
У Затоці субота буде хмарною з проясненнями, вночі +4°, вдень +11°. У неділю також буде похмуро, температура без змін - до +11°.
У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +7°, в неділю буде трохи холодніше, до +5°.
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- Вінниця+4°... +2°
- Дніпро+4°... -1°
- Донецьк+6°... -5°
- Житомир+4°... +3°
- Запоріжжя+5°... -1°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+4°... +3°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+5°... -6°
- Луцьк+7°... +5°
- Львів+7°... +3°
- Миколаїв+6°... 0°
- Одеса+9°... +4°
- Полтава+2°... -2°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+11°... +5°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків+3°... -5°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницький+5°... +3°
- Черкаси+5°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+7°... +2°