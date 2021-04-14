В Україні продовжаться дощі / фото УНІАН

У четвер, 15 квітня, всю Україну заллють дощі. Сухо буде тільки у Львові, Луцьку, Рівному, Сумах, Херсоні та Сімферополі. Температура по країні коливатиметься на рівні +4°...+16°. 

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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  • У Києві - злива, температура повітря вночі +7°, вдень +14°.
  • У Львові в четвер очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Луцьку буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Рівному в четвер - також похмуро, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Тернополі 15 квітня вночі буде 0°, вдень +6°, дощ.
  • У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі 0°, вдень +8°.
  • В Івано-Франківську завтра очікується дощ, вночі +3°, вдень +6°.
  • У Чернівцях у четвер - злива, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра дощ, +3°...+11°.
  • У Житомирі в четвер - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
  • У Черкасах - злива, вночі +5°, вдень +12°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря +6°...+11°.
  • В Одесі 15 квітня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Херсоні в четвер вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +5°, вдень +12°, дощ.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +14°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+16°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +5°, вдень +14°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
  • У Сімферополі в четвер - хмарно з проясненнями, +3°...+12°.
  • У Краматорську буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +3°, вдень +17°. 
  • У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +17°.
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото УНІАН

Народні прикмети 15 квітня

15 квітня - Полікарпів день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не рушить, а потоне, рік буде важким.

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Автор: Олена Пилипчак