В Україні продовжаться дощі / фото УНІАН
У четвер, 15 квітня, всю Україну заллють дощі. Сухо буде тільки у Львові, Луцьку, Рівному, Сумах, Херсоні та Сімферополі. Температура по країні коливатиметься на рівні +4°...+16°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- У Києві - злива, температура повітря вночі +7°, вдень +14°.
- У Львові в четвер очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +4°.
- У Луцьку буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.
- У Рівному в четвер - також похмуро, вночі +3°, вдень +8°.
- У Тернополі 15 квітня вночі буде 0°, вдень +6°, дощ.
- У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі 0°, вдень +8°.
- В Івано-Франківську завтра очікується дощ, вночі +3°, вдень +6°.
- У Чернівцях у четвер - злива, вночі +2°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра дощ, +3°...+11°.
- У Житомирі в четвер - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
- У Черкасах - злива, вночі +5°, вдень +12°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря +6°...+11°.
- В Одесі 15 квітня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Херсоні в четвер вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +5°, вдень +12°, дощ.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +14°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+16°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +5°, вдень +14°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.
- У Сімферополі в четвер - хмарно з проясненнями, +3°...+12°.
- У Краматорську буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +3°, вдень +17°.
- У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +17°.
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото УНІАН
Народні прикмети 15 квітня
15 квітня - Полікарпів день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не рушить, а потоне, рік буде важким.
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