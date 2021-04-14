Вночі температура впаде до 0°.

У четвер, 15 квітня, всю Україну заллють дощі. Сухо буде тільки у Львові, Луцьку, Рівному, Сумах, Херсоні та Сімферополі. Температура по країні коливатиметься на рівні +4°...+16°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві - злива, температура повітря вночі +7°, вдень +14°.

У Львові в четвер очікується хмарна погода, вночі 0°, вдень +4°.

У Луцьку буде хмарно, вночі +3°, вдень +8°.

У Рівному в четвер - також похмуро, вночі +3°, вдень +8°.

У Тернополі 15 квітня вночі буде 0°, вдень +6°, дощ.

У Хмельницькому завтра буде дощ, вночі 0°, вдень +8°.

В Івано-Франківську завтра очікується дощ, вночі +3°, вдень +6°.

У Чернівцях у четвер - злива, вночі +2°, вдень +7°.

У Вінниці завтра дощ, +3°...+11°.

У Житомирі в четвер - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.

У Черкасах - злива, вночі +5°, вдень +12°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, можлива злива, температура повітря +6°...+11°.

В Одесі 15 квітня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +4°, вдень +10°.

У Херсоні в четвер вночі +6°, вдень +12°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +5°, вдень +12°, дощ.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +14°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+16°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +5°, вдень +14°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +13°.

У Сімферополі в четвер - хмарно з проясненнями, +3°...+12°.

У Краматорську буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +3°, вдень +17°.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, злива, температура вночі +5°, вдень +17°.

Народні прикмети 15 квітня

15 квітня - Полікарпів день. Якщо до цього дня весняний лід на озерах і затонах не рушить, а потоне, рік буде важким.

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Автор: Олена Пилипчак