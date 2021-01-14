Україну накриють сильні снігопади, вночі температура різко впаде до -21° (карта)

16:30, 14 січня 2021
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Практично всі області засипле снігом.

Завтра в Україні очікується морозна погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні очікується морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікуються сильні снігопади і мороз. Температура вночі впаде до -21°. Опадів не очікується тільки на півдні, в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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  • У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -17°, вдень -10°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.
  • У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -14°, вдень -6°.
  • У Луцьку очікується снігопад, можливо здасться сонце, вночі -19°, вдень -8°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -22°, вдень -10°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -13°, вдень -6°, мінлива хмарність, очікується снігопад.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -8°, можливий сніг.
  • В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -4°.
  • У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -3°.
  • У Вінниці завтра сніг, -14°...-8°.
  • У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -18°, вдень -11°.
  • У Черкасах вночі -13°, вдень -3°, сніг.
  • У Кропивницькому - сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -3°.
  • У Полтаві завтра сніжно, температура повітря -19°...-3°.
  • В Одесі 15 січня - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -1°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі -11°, вдень + 2°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -2°.
  • У Запоріжжі - сніг, температура вночі -17°, вдень -1°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, можливий сніг, температура повітря -20°...-4°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -16°, вдень -2°.
  • У Дніпрі - сніг, температура вночі -16°, вдень -4°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, -7°...+3°.
  • У Краматорську - невеликий сніг, температура вночі -17°, вдень -1°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -2°.
Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 15 січня

У цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського - чудотворця, що носив мирське ім'я Прохор.

Серафим у перекладі означає «пекучий», «полум'яніючий», «спалюючий», «запалюючий», «зігріваючий» - все своє життя віддав Богові, посвятив молінню за благодать людей.

15 січня на полях іній - буде мокрий рік.

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Автор: Олена Пилипчак

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