Україну накриють сильні снігопади, вночі температура різко впаде до -21° (карта)

Практично всі області засипле снігом.

Завтра в Україні очікується морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікуються сильні снігопади і мороз. Температура вночі впаде до -21°. Опадів не очікується тільки на півдні, в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -17°, вдень -10°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.

У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -14°, вдень -6°.

У Луцьку очікується снігопад, можливо здасться сонце, вночі -19°, вдень -8°.

У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -22°, вдень -10°.

У Тернополі температура повітря вночі -13°, вдень -6°, мінлива хмарність, очікується снігопад.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -8°, можливий сніг.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -4°.

У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -3°.

У Вінниці завтра сніг, -14°...-8°.

У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -18°, вдень -11°.

У Черкасах вночі -13°, вдень -3°, сніг.

У Кропивницькому - сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -3°.

У Полтаві завтра сніжно, температура повітря -19°...-3°.

В Одесі 15 січня - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -1°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -11°, вдень + 2°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -2°.

У Запоріжжі - сніг, температура вночі -17°, вдень -1°.

У Сумах завтра мінлива хмарність, можливий сніг, температура повітря -20°...-4°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -16°, вдень -2°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -16°, вдень -4°.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, -7°...+3°.

У Краматорську - невеликий сніг, температура вночі -17°, вдень -1°.

У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 15 січня

У цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського - чудотворця, що носив мирське ім'я Прохор.

Серафим у перекладі означає «пекучий», «полум'яніючий», «спалюючий», «запалюючий», «зігріваючий» - все своє життя віддав Богові, посвятив молінню за благодать людей.

15 січня на полях іній - буде мокрий рік.

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