Україну накриють сильні снігопади, вночі температура різко впаде до -21° (карта)
Практично всі області засипле снігом.
У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікуються сильні снігопади і мороз. Температура вночі впаде до -21°. Опадів не очікується тільки на півдні, в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -17°, вдень -10°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура повітря вночі -21°, вдень -10°.
- У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -14°, вдень -6°.
- У Луцьку очікується снігопад, можливо здасться сонце, вночі -19°, вдень -8°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -22°, вдень -10°.
- У Тернополі температура повітря вночі -13°, вдень -6°, мінлива хмарність, очікується снігопад.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -15°, вдень -8°, можливий сніг.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -4°.
- У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -3°.
- У Вінниці завтра сніг, -14°...-8°.
- У Житомирі в п'ятницю буде сніжно, температура вночі -18°, вдень -11°.
- У Черкасах вночі -13°, вдень -3°, сніг.
- У Кропивницькому - сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -3°.
- У Полтаві завтра сніжно, температура повітря -19°...-3°.
- В Одесі 15 січня - мінлива хмарність, температура вночі -11°, вдень -1°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -11°, вдень + 2°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -14°, вдень -2°.
- У Запоріжжі - сніг, температура вночі -17°, вдень -1°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, можливий сніг, температура повітря -20°...-4°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -16°, вдень -2°.
- У Дніпрі - сніг, температура вночі -16°, вдень -4°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, -7°...+3°.
- У Краматорську - невеликий сніг, температура вночі -17°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -16°, вдень -2°.
Народні прикмети 15 січня
У цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського - чудотворця, що носив мирське ім'я Прохор.
Серафим у перекладі означає «пекучий», «полум'яніючий», «спалюючий», «запалюючий», «зігріваючий» - все своє життя віддав Богові, посвятив молінню за благодать людей.
15 січня на полях іній - буде мокрий рік.
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