Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)

У східні регіони прийдуть сильні нічні морози.

Завтра в Україні продовжиться похолодання / фото УНІАН

У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, д -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +2°.

У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.

У Львові в середу хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +2°, вдень +8°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +9°.

У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +10°.

У Тернополі температура повітря вночі + 3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +7°, хмарно.

В Івано-Франківську завтра вночі 0°, вдень + 9°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.

У Вінниці завтра хмарно, температура повітря -1°...+3°.

У Житомирі в середу похмуро, температура вночі +1°, вдень +5°.

У Черкасах вночі -3°, вдень +3°, малохмарно.

У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.

В Одесі 18 листопада хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +5°.

У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, +2°...+6°.

У Краматорську завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -7°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку завтра суцільна хмарність, температура вночі -13°, вдень -2°.

Погода на 18 листопада / фото УНІАН

18 листопада – Галактіона, Єпистимії, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз.

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