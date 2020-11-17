Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)
У східні регіони прийдуть сильні нічні морози.
У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, д -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сьогодні у Києві випаде перший сніг-синоптики
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +2°.
- У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
- У Львові в середу хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +2°, вдень +8°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +9°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +10°.
- У Тернополі температура повітря вночі + 3°, вдень +8°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +7°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра вночі 0°, вдень + 9°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра хмарно, температура повітря -1°...+3°.
- У Житомирі в середу похмуро, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень +3°, малохмарно.
- У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.
- В Одесі 18 листопада хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Херсоні в середу вночі -2°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...-1°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, +2°...+6°.
- У Краматорську завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -7°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку завтра суцільна хмарність, температура вночі -13°, вдень -2°.
18 листопада – Галактіона, Єпистимії, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз.
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Погода в Україні
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро-1°... -3°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ-1°... -2°
- Кропивницький0°... -3°
- Луганськ-3°... -6°
- Луцьк+8°... +4°
- Львів+10°... +2°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+5°... +2°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми-3°... -5°
- Тернопіль+6°... +4°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницький+6°... +3°
- Черкаси0°... -2°
- Чернігів-2°... -3°
- Чернівці+7°... +4°
+5°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+4 °
Мін./mакс. температура:-1° / +12°
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