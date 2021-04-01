Температура знизиться, Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)

Сухо буде тільки на півдні і сході країни.

Завтра в Україні дощитиме / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 2 квітня, практично всю Україну заллє дощами, сухо буде тільки на південному сході. Температура знизиться до +10°, але місцями на сході підніметься до +17°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві - хмарно з проясненнями, злива, температура повітря вночі +1°, вдень +10°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +10°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +11°.

У Рівному в п'ятницю - мінлива хмарність і дощ, вночі 0°, вдень +10°.

У Тернополі 2 квітня вночі буде -2°, вдень +9°, мінлива хмарність, дощ.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +8°.

В Івано-Франківську завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +11°.

У Чернівцях у п'ятницю - дощ, вночі 0°, вдень +11°.

У Вінниці завтра дощ, 0°...+11°.

У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі -1°, вдень +11°.

У Черкасах - злива, вночі 0°, вдень +11°.

У Кропивницькому - злива, температура вночі +1°, вдень +16°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +2°...+16°.

В Одесі 2 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +14°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +4°, вдень +15°, малохмарно.

У Миколаєві завтра буде хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +13°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +17°.

У Сумах завтра злива, температура повітря 0°...+13°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +16°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +16°.

У Сімферополі в п'ятницю - малохмарно, +5°...+13°.

У Краматорську буде похмуро, температура вночі +5°, вдень +17°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото УНІАН

Народні прикмети 2 квітня

2 квітня в народному календарі - Фотинія. Якщо в цей день виблискує блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим.

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