Температура знизиться, Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)
Сухо буде тільки на півдні і сході країни.
У п'ятницю, 2 квітня, практично всю Україну заллє дощами, сухо буде тільки на південному сході. Температура знизиться до +10°, але місцями на сході підніметься до +17°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Дощ та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня
- У Києві - хмарно з проясненнями, злива, температура повітря вночі +1°, вдень +10°.
- У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +10°.
- У Луцьку буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +11°.
- У Рівному в п'ятницю - мінлива хмарність і дощ, вночі 0°, вдень +10°.
- У Тернополі 2 квітня вночі буде -2°, вдень +9°, мінлива хмарність, дощ.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +8°.
- В Івано-Франківську завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +11°.
- У Чернівцях у п'ятницю - дощ, вночі 0°, вдень +11°.
- У Вінниці завтра дощ, 0°...+11°.
- У Житомирі в п'ятницю - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі -1°, вдень +11°.
- У Черкасах - злива, вночі 0°, вдень +11°.
- У Кропивницькому - злива, температура вночі +1°, вдень +16°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, злива, температура повітря +2°...+16°.
- В Одесі 2 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +14°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +4°, вдень +15°, малохмарно.
- У Миколаєві завтра буде хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +13°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +17°.
- У Сумах завтра злива, температура повітря 0°...+13°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +16°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +16°.
- У Сімферополі в п'ятницю - малохмарно, +5°...+13°.
- У Краматорську буде похмуро, температура вночі +5°, вдень +17°.
- У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°.
Народні прикмети 2 квітня
2 квітня в народному календарі - Фотинія. Якщо в цей день виблискує блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим.
Синоптики обіцяють дощі та зниження температур найближчими днями
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- Донецьк+15°... +1°
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- Івано-Франківськ+21°... +10°
- Київ+19°... +8°
- Кропивницький+16°... +4°
- Луганськ+15°... 0°
- Луцьк+20°... +4°
- Львів+20°... +6°
- Миколаїв+17°... +4°
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- Полтава+15°... +6°
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