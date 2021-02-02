Опади відступлять та визирне сонце: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
Температура вдень не підніметься вище +5°.
У вівторок, 2 лютого, практично по всій країні припиняться опади. Винятки складуть тільки східні регіони - тут очікуються дощі, і на Житомирщині і в Києві - сніг. Температура вдень не підніметься вище +5°, не рахуючи Криму: тут стовпчики термометрів досягнуть позначки в +12°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Від + 10° до -10°: цього тижня Україну очікують різкі стрибки температури, дощі та сніг (карта)
- У Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, температура повітря вночі -7°, вдень -4°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -7°, вдень -6°.
- У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Рівному у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.
- У Тернополі 2 лютого вночі буде -3°, вдень + 1°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.
- В Івано-Франківську сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, вночі -1°, вдень +5°.
- У Чернівцях у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -5°...-1°.
- У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -6°, вдень -2°.
- У Черкасах - хмарно, вночі -3°, вдень 0°.
- У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -1°, вдень + 1°.
- У Полтаві сьогодні очікується хмарна погода, температура повітря -2°...+1°.
- В Одесі 2 лютого малохмарно, температура вночі -2°, вдень + 3°.
- У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +8°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
- У Запоріжжі - злива, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -5°...-2°.
- У Харкові - дощ, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.
- У Сімферополі у вівторок дощитиме, +6°...+12°.
- У Краматорську - злива, температура вночі +1°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні невеликий дощ температура вночі +2°, вдень +8°.
Народні прикмети 2 лютого
2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°
0°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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