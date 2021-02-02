Опади відступлять та визирне сонце: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

Температура вдень не підніметься вище +5°.

Сьогодні в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 2 лютого, практично по всій країні припиняться опади. Винятки складуть тільки східні регіони - тут очікуються дощі, і на Житомирщині і в Києві - сніг. Температура вдень не підніметься вище +5°, не рахуючи Криму: тут стовпчики термометрів досягнуть позначки в +12°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, температура повітря вночі -7°, вдень -4°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -7°, вдень -6°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Рівному у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.

У Тернополі 2 лютого вночі буде -3°, вдень + 1°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.

В Івано-Франківську сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, вночі -1°, вдень +5°.

У Чернівцях у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -5°...-1°.

У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, температура вночі -6°, вдень -2°.

У Черкасах - хмарно, вночі -3°, вдень 0°.

У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -1°, вдень + 1°.

У Полтаві сьогодні очікується хмарна погода, температура повітря -2°...+1°.

В Одесі 2 лютого малохмарно, температура вночі -2°, вдень + 3°.

У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +8°, мінлива хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +6°.

У Запоріжжі - злива, температура вночі +1°, вдень +9°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -5°...-2°.

У Харкові - дощ, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.

У Сімферополі у вівторок дощитиме, +6°...+12°.

У Краматорську - злива, температура вночі +1°, вдень +8°.

У Сєвєродонецьку сьогодні невеликий дощ температура вночі +2°, вдень +8°.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 2 лютого

2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - то весь Масляний тиждень буде таким.

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