"Вихідні будуть по-листопадовому холодними": синоптик розповіла про погоду в Україні
Найближчої ночі опади пройдуть місцями на півночі та у центрі.
На вихідних, 21 та 22 листопада, в Україні у денні години очікується 0°...+5°, на сході до -2°, у нічні години від +3° до -3°, в східній частині до -6°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Найближчі субота-неділя будуть в Україні по-листопадовому холодними. У неділю на заході та півночі може бути сильний вітер", - написала вона.
Найближчої ночі опади пройдуть місцями на півночі, у центрі, потім завтра вдень волога маса піде на схід та на північний схід - дощ чи мокрий сніг, залежно від температури повітря.
Вдень у суботу опади очікуються лише в східних та північно-східних областях.
"У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях - передбачається невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, є ризик ДТП", - каже Діденко.
Вдень опади послабшають і припиняться.
На решті території України протягом доби 22 листопада - без істотних опадів.
У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер. Нічна столична температура найближчих вихідних від +1° до -1°, у денні години передбачається +2°...+3°.
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