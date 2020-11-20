"Вихідні будуть по-листопадовому холодними": синоптик розповіла про погоду в Україні

Найближчої ночі опади пройдуть місцями на півночі та у центрі.

Вихідними в Україні буде прохолодно / Фото REUTERS

На вихідних, 21 та 22 листопада, в Україні у денні години очікується 0°...+5°, на сході до -2°, у нічні години від +3° до -3°, в східній частині до -6°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Найближчі субота-неділя будуть в Україні по-листопадовому холодними. У неділю на заході та півночі може бути сильний вітер", - написала вона.

Найближчої ночі опади пройдуть місцями на півночі, у центрі, потім завтра вдень волога маса піде на схід та на північний схід - дощ чи мокрий сніг, залежно від температури повітря.

Вдень у суботу опади очікуються лише в східних та північно-східних областях.

"У ніч на неділю ситуація ускладниться на Сході України, у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях - передбачається невеликий та помірний сніг, можливе налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, є ризик ДТП", - каже Діденко.

Вдень опади послабшають і припиняться.

На решті території України протягом доби 22 листопада - без істотних опадів.

У Києві 21-22 листопада суттєві опади малоймовірні. У неділю посилиться вітер. Нічна столична температура найближчих вихідних від +1° до -1°, у денні години передбачається +2°...+3°.

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