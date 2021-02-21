Морози відступлять: в Україну йде весняне потепління

12:00, 21 лютого 2021
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У Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях завтра можливі слабкі снігопади.

Зима в Україні здає позиції / Фото ua.depositphotos.com
Зима в Україні здає позиції / Фото ua.depositphotos.com

Початок нового тижня в Україні видасться теплим - майже по всій країні очікується плюсова температура.

Через аномальні заморозки Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, на півдні України температура підніметься до 4-9 градусів тепла. У західних областях також очікується потепління - від 3 до 10 градусів тепла. У центрі та на сході країни – 1-6 градусів тепла.

По всій країні очікується мінлива хмарність. У Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі слабкі снігопади, але в інших регіонах – без опадів.

У Києві вдень - 2-4 градуси тепла, дощу або снігу не очікується.

За прогнозами синоптиків, тепло протримається в Україні до кінця тижня.

Скріншот
Скріншот

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Автор: Дмитро Захаров

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Теги: погода в Україні
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