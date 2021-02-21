Морози відступлять: в Україну йде весняне потепління
У Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях завтра можливі слабкі снігопади.
Початок нового тижня в Україні видасться теплим - майже по всій країні очікується плюсова температура.
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Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Так, на півдні України температура підніметься до 4-9 градусів тепла. У західних областях також очікується потепління - від 3 до 10 градусів тепла. У центрі та на сході країни – 1-6 градусів тепла.
По всій країні очікується мінлива хмарність. У Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі слабкі снігопади, але в інших регіонах – без опадів.
У Києві вдень - 2-4 градуси тепла, дощу або снігу не очікується.
За прогнозами синоптиків, тепло протримається в Україні до кінця тижня.
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