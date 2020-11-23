В Україні пройдуть дощі, місцями - зливи: прогноз погоди на завтра (карта)

Температура вдень підвищиться до + 7°.

Завтра в Україні очікуються опади / фото УНІАН

У вівторок, 24 листопада, по всій території країни - мінлива хмарність. Дощ пройде тільки в Сімферополі, Полтаві, Сумах і Харкові. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 2°...+7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.

У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.

У Львові у вівторок мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +6°.

У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у вівторок мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +7°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+5°.

У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +6°.

У Черкасах вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Полтаві завтра мінлива хмарність, очікується невеликий дощ, температура повітря 0°...+3°.

В Одесі 24 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -2°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +6°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Сумах завтра буде мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря -2°...+3°.

У Харкові - дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, злива, -1°...+6°.

У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень -1°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -1°, вдень +2°.

Погода в Україні на 24 листопада / фото УНІАН

24 листопада — день преподобних Феодора Студита і Мартирія Зеленецького, Мини, Віктора, Вінкентія, Теодора, Максима, Степаниди. З Федора Студита стане холодно і сердито. З дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. На Студня холоднеча що не день — лютіша і гірша. Федір на Федора морозить без розбору. Якщо день Федора Студня буває теплим, то зима буде теплою, якщо ж холодний, то вся зима холодна. На Федора дощ або сніг — бути відлизі до Введення (4 грудня).

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