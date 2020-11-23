В Україні пройдуть дощі, місцями - зливи: прогноз погоди на завтра (карта)
Температура вдень підвищиться до + 7°.
У вівторок, 24 листопада, по всій території країни - мінлива хмарність. Дощ пройде тільки в Сімферополі, Полтаві, Сумах і Харкові. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до + 2°...+7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Україні потеплішає до +11°, але у суботу знову повернеться сніг: погода на тиждень (карта)
- У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Львові у вівторок мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +6°.
- У Тернополі температура повітря вночі 0°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +5°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у вівторок мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, 0°...+5°.
- У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Полтаві завтра мінлива хмарність, очікується невеликий дощ, температура повітря 0°...+3°.
- В Одесі 24 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +7°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -2°, вдень +5°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +6°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Сумах завтра буде мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря -2°...+3°.
- У Харкові - дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, злива, -1°...+6°.
- У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -1°, вдень +2°.
24 листопада — день преподобних Феодора Студита і Мартирія Зеленецького, Мини, Віктора, Вінкентія, Теодора, Максима, Степаниди. З Федора Студита стане холодно і сердито. З дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. На Студня холоднеча що не день — лютіша і гірша. Федір на Федора морозить без розбору. Якщо день Федора Студня буває теплим, то зима буде теплою, якщо ж холодний, то вся зима холодна. На Федора дощ або сніг — бути відлизі до Введення (4 грудня).
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Зимова казка в Харкові: з'явилися чарівні фотографії
- Перекриті траси та метрові замети: Румунію замело снігом (відео)
- Зимові траси: схід України замело снігом (фоторепортаж)
- "На санчатах точно не покатаємося": синоптик пообіцяв українцям зими без снігу і сильних морозів
- Завтра в Україну повернуться дощі та мокрий сніг - синоптик
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+6°... -2°
- Донецьк+2°... -3°
- Житомир+6°... +2°
- Запоріжжя+5°... -2°
- Івано-Франківськ+7°... +3°
- Київ+6°... +3°
- Кропивницький+5°... -1°
- Луганськ+1°... -2°
- Луцьк+5°... +3°
- Львів+5°... +2°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+7°... +1°
- Полтава+5°... +1°
- Рівне+4°... +2°
- Сімферополь+7°... +4°
- Суми+4°... -1°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+5°... +2°
- Черкаси+6°... +3°
- Чернігів+6°... +2°
- Чернівці+11°... +3°
+13°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+13 °
Мін./mакс. температура:+2° / +12°
Вологість:55 %
Тиск:754 мм
Вітер: 8.2 м/с
Ймовірність опадів:33 %
Схід:07:02
Захід16:50
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин