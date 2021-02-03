Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)

В Україну знову повернеться циклон.

Завтра в Україні дощитиме / фото УНІАН

У четвер, 4 лютого, практично всю Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі. Вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -10°, вдень +3°.

У Львові в четвер буде дощ, вночі -4°, вдень +7°.

У Луцьку - дощ, вночі -7°, вдень +5°.

У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -8°, вдень +6°.

У Тернополі 4 лютого вночі буде -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями, очікується дощ.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -6°, вдень +7°.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +11°.

У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +9°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...+ 6°, дощ.

У Житомирі в четвер можлива злива, температура вночі -7°, вдень +7°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, злива, вночі -8°, вдень +4°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -5°, вдень +4°.

У Полтаві завтра очікується дощ, температура повітря -7°...+4°.

В Одесі 4 лютого мінлива хмарність, злива, температура вночі -1°, вдень +9°.

У Херсоні в четвер - злива, вночі -1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +7°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень +8°.

У Сумах завтра злива, температура повітря -8°...+3°.

У Харкові - дощ, температура вночі -5°, вдень +5°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +6°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, 0°...+13°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +10°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +10°.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 4 лютого

4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

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