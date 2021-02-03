Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)
В Україну знову повернеться циклон.
У четвер, 4 лютого, практично всю Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі. Вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
"Не лютнева температура": синоптик дала прогноз на завтра та пообіцяла дощі з мокрим снігом
- У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -10°, вдень +3°.
- У Львові в четвер буде дощ, вночі -4°, вдень +7°.
- У Луцьку - дощ, вночі -7°, вдень +5°.
- У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -8°, вдень +6°.
- У Тернополі 4 лютого вночі буде -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями, очікується дощ.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -6°, вдень +7°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +11°.
- У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +9°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...+ 6°, дощ.
- У Житомирі в четвер можлива злива, температура вночі -7°, вдень +7°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, злива, вночі -8°, вдень +4°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -5°, вдень +4°.
- У Полтаві завтра очікується дощ, температура повітря -7°...+4°.
- В Одесі 4 лютого мінлива хмарність, злива, температура вночі -1°, вдень +9°.
- У Херсоні в четвер - злива, вночі -1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень +8°.
- У Сумах завтра злива, температура повітря -8°...+3°.
- У Харкові - дощ, температура вночі -5°, вдень +5°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +6°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, 0°...+13°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +10°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +10°.
Народні прикмети 4 лютого
4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.
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Погода в Україні
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°
0°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-7 °
Мін./mакс. температура:-6° / +5°
Вологість:70 %
Тиск:743 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:13 %
Схід:07:14
Захід17:33
Видимість:16 км
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