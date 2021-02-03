Завтра всю Україну накриють зливи, а вночі вдарить мороз (карта)

16:30, 3 лютого 2021
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В Україну знову повернеться циклон.

Завтра в Україні дощитиме / фото УНІАН
Завтра в Україні дощитиме / фото УНІАН

У четвер, 4 лютого, практично всю Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі. Вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

"Не лютнева температура": синоптик дала прогноз на завтра та пообіцяла дощі з мокрим снігом

  • У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -10°, вдень +3°.
  • У Львові в четвер буде дощ, вночі -4°, вдень +7°.
  • У Луцьку - дощ, вночі -7°, вдень +5°.
  • У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -8°, вдень +6°.
  • У Тернополі 4 лютого вночі буде -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями, очікується дощ.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -6°, вдень +7°.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +11°.
  • У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +9°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...+ 6°, дощ.
  • У Житомирі в четвер можлива злива, температура вночі -7°, вдень +7°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, злива, вночі -8°, вдень +4°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -5°, вдень +4°.
  • У Полтаві завтра очікується дощ, температура повітря -7°...+4°.
  • В Одесі 4 лютого мінлива хмарність, злива, температура вночі -1°, вдень +9°.
  • У Херсоні в четвер - злива, вночі -1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +7°.
  • У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень +8°.
  • У Сумах завтра злива, температура повітря -8°...+3°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі -5°, вдень +5°.
  • У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +6°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, 0°...+13°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +10°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +10°.
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 4 лютого

4 лютого - Тимофій-напівзимник. Про цей день казали, що вже минула половина зими. У цей день наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози.

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Автор: Олена Пилипчак

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