Завтра в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)

При цьому на півночі продовжаться снігопади.

Завтра у деяких областях очікується дощ / фото УНІАН

У вівторок, 9 лютого, сніг продовжить засипати області України, крім заходу і Півдня, де час від часу буде показуватися сонце. Потеплішає: температура вдень на півдні досягне +10°, а на півночі впаде до -6°.

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У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -2°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -6°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -2°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -9°, вдень -4°.

У Тернополі 9 лютого вночі буде -9°, вдень -4°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.

В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -1°.

У Чернівцях у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...-1°.

У Житомирі у вівторок - сніг, температура вночі -9°, вдень -3°.

У Черкасах - сніжно, вночі -6°, вдень + 3°.

У Кропивницькому-хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі -6°, вдень +3°.

У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -5°...+2°.

В Одесі 9 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +9°.

У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +9°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -2°, вдень +4°.

У Сумах завтра сніг, температура повітря -10°...-2°.

У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -7°, вдень + 2°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°, дощ.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, дощ, +5°...+10°.

У Краматорську - сніг, температура вночі -2°, вдень + 3°.

У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -4°, вдень +3°.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 9 лютого

Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.

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