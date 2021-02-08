Завтра в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)

16:30, 8 лютого 2021
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При цьому на півночі продовжаться снігопади.

Завтра у деяких областях очікується дощ / фото УНІАН
Завтра у деяких областях очікується дощ / фото УНІАН

У вівторок, 9 лютого, сніг продовжить засипати області України, крім заходу і Півдня, де час від часу буде показуватися сонце. Потеплішає: температура вдень на півдні досягне +10°, а на півночі впаде до -6°.

Синоптик розповіла, коли українцям чекати на" серйозні " 25-градусні морози

  • У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -2°.
  • У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -6°.
  • У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -2°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -9°, вдень -4°.
  • У Тернополі 9 лютого вночі буде -9°, вдень -4°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.
  • В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -1°.
  • У Чернівцях у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...-1°.
  • У Житомирі у вівторок - сніг, температура вночі -9°, вдень -3°.
  • У Черкасах - сніжно, вночі -6°, вдень + 3°.
  • У Кропивницькому-хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі -6°, вдень +3°.
  • У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -5°...+2°.
  • В Одесі 9 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +9°.
  • У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +9°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -2°, вдень +4°.
  • У Сумах завтра сніг, температура повітря -10°...-2°.
  • У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -7°, вдень + 2°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°, дощ.
  • У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, дощ, +5°...+10°.
  • У Краматорську - сніг, температура вночі -2°, вдень + 3°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -4°, вдень +3°.
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 9 лютого

Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.

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Автор: Олена Пилипчак

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