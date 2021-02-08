Завтра в Україні потеплішає та декілька областей заллють дощі (карта)
При цьому на півночі продовжаться снігопади.
У вівторок, 9 лютого, сніг продовжить засипати області України, крім заходу і Півдня, де час від часу буде показуватися сонце. Потеплішає: температура вдень на півдні досягне +10°, а на півночі впаде до -6°.
Синоптик розповіла, коли українцям чекати на" серйозні " 25-градусні морози
- У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -6°, вдень -2°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -13°, вдень -6°.
- У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -2°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі -8°, вдень -4°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -9°, вдень -4°.
- У Тернополі 9 лютого вночі буде -9°, вдень -4°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -2°.
- В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -1°.
- У Чернівцях у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +1°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°...-1°.
- У Житомирі у вівторок - сніг, температура вночі -9°, вдень -3°.
- У Черкасах - сніжно, вночі -6°, вдень + 3°.
- У Кропивницькому-хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі -6°, вдень +3°.
- У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -5°...+2°.
- В Одесі 9 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +9°.
- У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +9°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -2°, вдень +4°.
- У Сумах завтра сніг, температура повітря -10°...-2°.
- У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -7°, вдень + 2°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +4°, дощ.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, дощ, +5°...+10°.
- У Краматорську - сніг, температура вночі -2°, вдень + 3°.
- У Сєвєродонецьку завтра сильний снігопад, температура вночі -4°, вдень +3°.
Народні прикмети 9 лютого
Якщо хмари в цей день йдуть проти вітру - до хуртовини.
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Погода в Україні
- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-4°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-3°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-4°... -5°
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:-3° / +2°
Вологість:65 %
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Ймовірність опадів:3 %
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