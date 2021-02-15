Цього тижня Україну накриють морози і снігопади, а на вихідних прийде потепління (карта, відео)
На цьому тижні збережеться справжня зимова погода.
Цього тижня в Україні очікуються сильні нічні морози, місцями до -24°. Періодично країну засипатиме снігом, але вже в неділю морози відступлять і вдень температура підніметься до +3°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні
У понеділок, 15 лютого, західні області України продовжить засипати снігом, а схід і південь порадує сонце. Вдень температура протримається на рівні -6°, а вночі вдарять сильні морози до -25° на півночі країни.
У вівторок, опади остаточно залишать Україну, але мороз залишиться. Вдень в центральних областях температура знизиться до -14°, а вночі в північних областях впаде до -24°.
Сніг ненадовго покинув Україну! У середу опади знову повернуться в західні області. Нічні морози різко спадуть, а вдень у західних регіонах місцями температура підніметься до +2°.
У четвер снігопади накриють практично всю країну. Снігу не очікується лише у Чернігові, Луцьку, Рівному та Житомирі. Нічні морози повернуться, а вдень температура практично не зміниться.
У п'ятницю снігопади знову припиняться, на половині території країни очікується морозний сонячний день. Нічні морози залишаться на тому ж рівні: у Черкасах температура впаде до -24°.
На вихідних, 20 і 21 лютого, опадів практично не очікується. Снігом припорошить тільки північ України і місцями торкнеться центру. У неділю мороз почне відступати: місцями температура вдень підвищиться до +3°.
Народний прогноз
15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце прогляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, такою буде й весна.
16 лютого - день Семена і Анни. Сніг в цей день віщує дощове літо.
17 лютого - день Миколи Зимового. Настають Миколаївські морози.
18 лютого - день Агафії Скотарки, покровительки домашньої худоби. Сьогодні тварини підкажуть погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини.
19 лютого - Вукола Смирнського. Морозно в цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим.
20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. Якщо в цей день несподівано загримить грім, то в цьому предки бачили пророчий знак, що влітку пропадуть сінокоси.
21 лютого - день Захарія Серповидця. Якщо в цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.
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