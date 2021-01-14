Українців попередили про сильний мороз: температура впаде до -21°

Холодна погода утримається до 18 січня.

У ДСНС попереджають про серйозне зниження температури / Фото ua.depositphotos.com

Завтра та післязавтра, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"Вночі очікується до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу. 17-18 січня холодна погода утримається", - йдеться у повідомленні.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.

17-18 січня холодна погода по Києву та області утримається.

Прогноз погоди на Водохреще

За прогнозом синоптика Романа Мурмила, в ніч з 18 на 19 січня очікуються найнижчі температури в поточному періоді похолодання.

"Без опадів і з хорошими морозами", - сказав він.

За його словами, можливий великий розкид температур по всій країні. Вдень повітря може охолонути до -4°...-10°, вночі - до -10°...-15°.