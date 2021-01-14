Українців попередили про сильний мороз: температура впаде до -21°
Холодна погода утримається до 18 січня.
Завтра та післязавтра, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Вночі очікується до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу. 17-18 січня холодна погода утримається", - йдеться у повідомленні.
По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.
По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.
17-18 січня холодна погода по Києву та області утримається.
Прогноз погоди на Водохреще
За прогнозом синоптика Романа Мурмила, в ніч з 18 на 19 січня очікуються найнижчі температури в поточному періоді похолодання.
"Без опадів і з хорошими морозами", - сказав він.
За його словами, можливий великий розкид температур по всій країні. Вдень повітря може охолонути до -4°...-10°, вночі - до -10°...-15°.
- Вінниця-1°... -12°
- Дніпро-2°... -11°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-1°... -14°
- Запоріжжя0°... -7°
- Івано-Франківськ0°... -6°
- Київ-2°... -13°
- Кропивницький-1°... -14°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк-1°... -12°
- Львів-1°... -8°
- Миколаїв+1°... -6°
- Одеса0°... -7°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне-3°... -13°
- Сімферополь+4°... -9°
- Суми-3°... -8°
- Тернопіль-1°... -8°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницький-1°... -11°
- Черкаси+1°... -5°
- Чернігів-5°... -10°
- Чернівці0°... -5°