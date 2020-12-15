Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну

13:26, 15 грудня 2020
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Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Україну огорнуть тумани / фото УНІАН
Україну огорнуть тумани / фото УНІАН

У середу, 16 грудня, опади з України прибере антициклон Yadigar. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Переважатиме туманна погода, без снігу та крижаних дощів. Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю. На дорогах більшості областей - ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Температура повітря 16 грудня коливатиметься переважно близько нуля, на заході та півдні України +2°...+6°, на сході -1°...-3°.

У Києві завтра опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0°...-2°, завтра вдень 0°...+2°.

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Автор: Олена Пилипчак

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