Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну

Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Україну огорнуть тумани / фото УНІАН

У середу, 16 грудня, опади з України прибере антициклон Yadigar.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими

"Переважатиме туманна погода, без снігу та крижаних дощів. Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю. На дорогах більшості областей - ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Температура повітря 16 грудня коливатиметься переважно близько нуля, на заході та півдні України +2°...+6°, на сході -1°...-3°.

У Києві завтра опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0°...-2°, завтра вдень 0°...+2°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: