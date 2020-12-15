Без снігу та крижаних дощів: синоптик розповіла про антициклон Yadigar, який накрив Україну
Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.
У середу, 16 грудня, опади з України прибере антициклон Yadigar.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими
"Переважатиме туманна погода, без снігу та крижаних дощів. Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю. На дорогах більшості областей - ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Очікуються тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.
Температура повітря 16 грудня коливатиметься переважно близько нуля, на заході та півдні України +2°...+6°, на сході -1°...-3°.
У Києві завтра опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0°...-2°, завтра вдень 0°...+2°.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Потепління продовжиться, опади та ожеледиця відступлять: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)
- У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно
- Негода не відступає: українців попередили про сильний туман та ожеледицю
- Крижаний дощ йшов всю ніч: через обмерзання дротів у Харкові зупинилися тролейбуси (відео)
- Дроти під кригою та ожеледь: у Сумах не ходить електротранспорт, частину міжміських рейсів скасовано (відео)
- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+3°... -2°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ0°... -4°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+3°... -1°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+2°... -1°
- Сімферополь+8°... -1°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+3°... -1°
- Харків-1°... -4°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+3°... -1°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+3°... -2°