Яким буде перший місяць року в Україні: гідрометцентр дав детальний прогноз

Синоптики дали прогноз на перший місяць 2021 року.

Синоптики розповіли про погоду у січні / Фото ua.depositphotos.com

Середня місячна температура повітря січня 2021 року в Україні складатиме 1-6° морозу, у східних регіонах, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах, очікується 7-8º морозу.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що абсолютний мінімум температури повітря у січні становитиме 23-37° морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8º морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42º морозу, на узбережжі Криму 13-22º морозу.

Абсолютний максимум температури очікується в діапазоні 7-14° тепла. На Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях – до 15-18°, в Криму до 21º тепла.

Середня місячна кількість опадів складатиме 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах – до 57-155 мм.

Ожеледь можлива в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігатимуться на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.

Якою буде середня місячна температура повітря в Україні в січні 2021

Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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