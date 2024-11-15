Сніговий покрив, який утворився у деяких регіонах України поки що не має шансів закріпитися, каже Наталія Птуха.

У пʼятницю, 15 листопада, у більшості областей України посиляться опади у вигляді мокрого снігу. Про це в етері Громадського радіо розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Вона зазначила, що вчора, 14 листопада, мокрий сніг випав у кількох регіонах. Трохи більше, ніж очікувалося, його було у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Сьогодні ж мокрий сніг очікується і в інших регіонах країни, крім Півдня – там подекуди прогнозують невеликий дощ.

Оскільки мокрий сніг – це змішана фаза опадів, на українських дорогах може зʼявитися ожеледиця. Особливо обережними треба бути, коли температура повітря опуститься до 0°C градусів та нижче.

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"Температура від 3°C до -2°C прогнозується на наступні кілька ночей. Однак на Закарпатті та у самих горах нічна температура повітря прогнозується дещо нижчою – від 0°C до -6°C", – продовжила Птуха.

Вдень 15 листопада температурні показники по Україні сягатимуть від 0°C до 5°C, за рахунок проходження атмосферних фронтів. Трохи тепліше буде на Півдні України – до 9°C.

Водночас на вихідних та у понеділок очікується підвищення температурних показників – від 4°C до 11°C вдень.

"Це нам говорить про те, що сніговий покрив, який утворився у деяких регіонах України поки що не має шансів закріпитися. А от з середи, 20 листопада, буде відбуватися суттєва перебудова у синоптичній картині над усією Європою. І це дасть доступ циклонам все частіше зʼявлятися над територією України", – пояснила речниця Укргідрометцентру.

Уже в другій половині листопада очікуються опади. Це може бути сніг, проте якої інтенсивності опадів чекати і де саме – стане відомо наступного тижня.

Погода в Україні на 15 листопада

За даними Укргідрометцентру, в пʼятницю, 15 листопада, в Україні буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня, подекуди прогнозується ожеледиця. Вітер – переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°.

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