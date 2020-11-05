Повені та зсуви: у Нікарагуа та Гондурасі вирує шторм "Ета", є жертви (фоторепортаж)

10:42, 5 листопада 2020
351

Шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися у притулках.

Шторм "Ета" - один з найсильніших, які накрили Центральну Америку за багато років, налетів на Нікарагуа як ураган 4-ї категорії, а потім ослаб, захлеснувши сусідній Гондурас.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 90 осіб

За прогнозами Національного ураганного центру США (NHC), "Ета" повернеться в море і набере обертів у вигляді тропічного шторму, який цих вихідних досягне Куби і Південної Флориди.

На території Нікарагуа і Гондурасу шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися в притулках.

У Гондурасі оголосили надзвичайний стан.

До вечора шторм знаходився приблизно в 115 км на схід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, вітер дув зі швидкістю 55 км/год.

15-річний хлопчик потонув під проливним дощем, намагаючись перейти річку, а 13-річна дівчинка загинула в результаті зсуву біля свого будинку. Десятки людей, що живуть уздовж річки Чолутекі в Тегусігальпі, евакуювалися, коли вода вийшла з берегів.

У Нікарагуа шторм повалив дерева і пошкодив лінії електропередач, викликав серйозну повінь. Місцеві ЗМІ повідомили, що два шахтарі загинули в результаті зсуву.

Влада заявила, що в результаті шторму загинула одна людина в Гватемалі, де дощі повалили дерева і спровокували зсуви.

До ранку понеділка повені також можливі на Ямайці, південному сході Мексики, південній частині Гаїті, Кайманових островах і західній частині Куби.

Шторми і урагани по всьому світу:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Перевод: Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: повіньштормураганГондурасГватемала
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
74 %
762 мм
1.8 м/с
1 %
Стрічка новин
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять