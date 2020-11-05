Повені та зсуви: у Нікарагуа та Гондурасі вирує шторм "Ета", є жертви (фоторепортаж)
Шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися у притулках.
Шторм "Ета" - один з найсильніших, які накрили Центральну Америку за багато років, налетів на Нікарагуа як ураган 4-ї категорії, а потім ослаб, захлеснувши сусідній Гондурас.
Про це повідомляє Reuters.
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За прогнозами Національного ураганного центру США (NHC), "Ета" повернеться в море і набере обертів у вигляді тропічного шторму, який цих вихідних досягне Куби і Південної Флориди.
На території Нікарагуа і Гондурасу шторм пошкодив будинки, дороги і мости, змусивши тисячі людей сховатися в притулках.
У Гондурасі оголосили надзвичайний стан.
До вечора шторм знаходився приблизно в 115 км на схід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, вітер дув зі швидкістю 55 км/год.
15-річний хлопчик потонув під проливним дощем, намагаючись перейти річку, а 13-річна дівчинка загинула в результаті зсуву біля свого будинку. Десятки людей, що живуть уздовж річки Чолутекі в Тегусігальпі, евакуювалися, коли вода вийшла з берегів.
У Нікарагуа шторм повалив дерева і пошкодив лінії електропередач, викликав серйозну повінь. Місцеві ЗМІ повідомили, що два шахтарі загинули в результаті зсуву.
Влада заявила, що в результаті шторму загинула одна людина в Гватемалі, де дощі повалили дерева і спровокували зсуви.
До ранку понеділка повені також можливі на Ямайці, південному сході Мексики, південній частині Гаїті, Кайманових островах і західній частині Куби.
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