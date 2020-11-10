Пошкоджені мости, будинки та дороги: шторм "Ета" викликав потужні повені у Мексиці
Служба цивільного захисту повідомила, що пошкоджено 906 будинків, 13 доріг і 2 мости.
В Оксолотані в штаті Табаско випало 315 мм опадів, а в Ескалон в штаті Чьяпас - 279,5 мм опадів.
Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на дані мексиканської компанії Servicio Meteorológico Nacional (SNM).
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Раніше ураган «Ета» викликав руйнування по всій Центральній Америці, десятки людей загинули в Гватемалі, Гондурасі, Панамі, Коста-Ріці і Нікарагуа.
Влада штату Чьяпас 6 листопада повідомила, що щонайменше 19 людей загинули і понад 900 будинків були пошкоджені.
За даними цивільного захисту штату Чьяпас, в цілому 20 муніципалітетів в штаті постраждали від повеней і зсувів.
Служба цивільного захисту повідомила, що пошкоджено 906 будинків, 13 доріг і 2 мости.
Також повідомлялося про двох загиблих в результаті повені в штаті Табаско, де близько 80 тисяч людей постраждали від злив.
Тим часом, в сусідньому Веракрусі, щонайменше 3 тисячі будинків були пошкоджені повінню, і більше 10 тисяч людей постраждали в південних частинах штату.
Деякі з постраждалих районів Мексики знаходяться недалеко від кордону з Гватемалою, яка за останні кілька днів пережила руйнівні повені та зсуви.
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