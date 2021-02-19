Рятувальники попередили про сильну хуртовину та шторм на Азовському морі

У ДСНС також попередили про можливе швидке обледеніння суден.

Ілюстрація: Азовське море / фото Марина Григоренко

Сьогодні, 19 лютого, вночі та вранці на акваторії Азовського моря очікується шторм.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"19 лютого вночі та вранці на акваторії Азовського моря сильний вітер, пориви 25-28 м/c, сильна хуртовина. Висота хвиль у відкритій частині моря 12-20 дм, швидке обледеніння суден", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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У п'ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом'якшиться: максимальний "мінус" вночі складе -18°, а вдень -13°.

У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.