Сильні морози в Україні протримаються ще три дні: прогноз погоди (карта)
Медики розповіли українцям, як правильно одягатися в морозну погоду і вберегти своє здоров'я від низьких температур.
Погода в Україні 16 січня продовжує лютувати. По всій країні вдарять морози, температура коливатиметься від -4 до -14 градусів. У більшості регіонів опадів не буде. Тільки західні області накриють снігопади.
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За даними Укргідрометцентру, місцями в північних областях до 21 градусів морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. Температура поступово буде падати все нижче і нижче. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 17-18 січня холодна погода збережеться.
Сильних опадів в Україні очікувати не варто, йтиме сніг лише на Заході - у Луцьку, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому.
В інших регіонах варто чекати ясної погоди. Найтепліше буде в окупованому Криму - стовпчик термометра там опуститься лише до -4...-6 градусів.
Найбільше морози вдарять на Півночі - у Чернігові та Сумах. Жителям цих українських регіонів слід сподіватися на -12...-14 градусів.
По Києву 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, вдень до 11-15 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться, повідомили в ДСНС.
По Київській області 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, місцями до 21 градуса морозу, вдень до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
До слова, синоптик Наталка Діденко в Facebook попередила, що з суботи морози в Україні почнуть тільки зміцнюватися.
"На Голодну кутю і Водохреща (18 – 19 січня) морози зміцніють ще на кілька градусів. Тому любителі пірнати в ополонці – добре подумайте", – зазначила вона.
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У таку погоду потрібно ретельно стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися всіх рекомендацій фахівців. У Центрі громадського здоров'я розповіли українцям, як правильно одягатися в таку погоду і вберегти своє здоров'я від низьких температур. Свої рекомендації вони розмістили на Facebook.
"Найкраще, якщо ви одягнетеся, як капуста – багатошарово. "Правильний" зимовий одяг складається з трьох шарів:
- білизна (нижня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна)
- середній шар (светр, кофта)
- верхній шар (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).
Чим більше шарів одягу - тим тепліше. Вибирайте одяг з натуральних або спеціальних матеріалів. Одяг необов'язково повинен бути товстим і сковувати рухи, головне - багатошаровість і просторість: між різним одягом створюється повітряний простір, в якому буде утримуватися тепло", - кажуть фахівці.
Також вони рекомендують не залишати відкритими кінцівки і голову, бо через долоні і оголену голову людина втрачає тепло і може швидко захворіти. До того ж негативно холод впливає на волосся – вони стають ламкими і тьмяними.
"Вибирайте зимове взуття з товстою підошвою: воно повинно бути просторим, ідеальним за розміром і не передавлювати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг", - радять експерти.
Погода в Україні
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