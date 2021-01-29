Третя доба снігового шторму в Україні: знеструмлені понад 350 сіл, автомобілі застрягли на трасах (фото, відео)

Полегшилася ситуація на Миколаївщині - вночі вдалося розчистити київську трасу.

Рятувальники продовжують допомагати водіям на трасах / Фото REUTERS

Негода на півдні України вирує вже третю добу. За цей час рятувальники визволили із снігового полону 900 автомобілів та надали допомогу 1500 людей. Найскладнішою ситуація і досі залишається в Одеській області: там перекриті дві дороги державного значення. У заметах застрягли десятки машин. Із снігу витягали автобус з 18 пасажирами на борту.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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В одному з районів вчасно дістатись поголовного будинку породілля змогла лише з допомогою рятувальників. До лікарні її довезли спецмашиною у супроводі снігоприбиральної техніки.

Дещо полегшилася ситуація на Миколаївщині - вночі вдалося розчистити київську трасу. Ускладненим рух залишається під Первомайськом, закрита також Кишинівська траса. І попри те, що снігопад має припинитися вже сьогодні - в області досі оголошено червоний рівень небезпеки.

Траси України замело / Фото REUTERS

Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 358 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, у Миколаївській області без електропостачання залишаються 140 населених пунктів, в Одеській – 133, в Кіровоградській – 38, у Дніпропетровській – 19, у Запорізькій – 17, у Херсонській – 6 та у Київській – 5.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Деякі траси все ще лишаються закритими для проїзду / Фото REUTERS

Також у ДСНС повідомляють, що станом на 08:00 годину спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком:

В Одеській області - заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

- заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення. У Миколаївській області - обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

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