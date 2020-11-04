Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили українців про сильні тумани
Видимість на дорогах впаде до 200 метрів.
Сьогодні та завтра, 4 та 5 листопада, в Україні очікуються сильні тумани.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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"До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Україні туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Що робити при тумані
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Погода в Україні на 4 листопада: дані Погоди УНІАН
У середу, 4 листопада, в Україні трохи потеплішає - стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+12° на заході, і до +16 ° - в південних областях. Опадів не буде.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°