Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили українців про сильні тумани

Видимість на дорогах впаде до 200 метрів.

Найближчими днями очікується сильний туман / фото УНІАН

Сьогодні та завтра, 4 та 5 листопада, в Україні очікуються сильні тумани.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Україні туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Що робити при тумані

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Погода в Україні на 4 листопада: дані Погоди УНІАН

У середу, 4 листопада, в Україні трохи потеплішає - стовпчики термометрів піднімуться до +10°...+12° на заході, і до +16 ° - в південних областях. Опадів не буде.