У Карпатах, за прогнозом синоптика, дощ переходитиме часом у сніг.

До України сунуть дощі, у вівторок, 12 жовтня, вони періодично йтимуть у західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Оксамитовий сезон": сьогодні температура в Україні підскочить майже до +20° (карта)"У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг. Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, на високогір'ї до 5 морозу", - обіцяє вона.

Вдень 12 жовтня в Україні передбачається +9°...+13°, у східних областях та на південному сході +10...+16°.

У Києві у вівторок буде хмарно, дощ малоймовірний. Температура вночі +2...+5°, вдень близько +11...+14°.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже у середу, 13 жовтня, погода в Україні різко зміниться. Перші суттєві дощі, зазначала вона, пройдуть ввечері 13-го жовтня та 14-го жовтня, на Покрову. Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше.

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Автор: Ольга Робейко