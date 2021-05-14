При цьому в Україні потеплішає до +28°.

Дощі в суботу очікуються на заході та півночі України. У неділю дощі теж пройдуть на заході, з'являться у південній частині та місцями на Харківщині.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожНа вихідних в Україні потеплішає до літніх +28°, але дощі продовжаться (карта)

Місцями можливі грози. У всіх інших областях - без істотних опадів.

Вітер очікується південно-західний з переходом у неділю на південно-східний, невеликий або помірний.

Вихідними на сході передбачається +25°...+28°. У центральнійчастині +20°...+25° градусів. На півночі протягом дня +18°...+23°. У південній частині України +22°...+27°, на Одещині +20°...+24°. У західних областях +16°...+22°.

У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря +19°...+21°. У неділю в столиці - переважно сухо. Температура повітря +21°...+23°. Синоптик зазначила, що понеділок у Києві очікується дощовим із невеликим похолоданням.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак