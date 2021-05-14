Дощі в суботу очікуються на заході та півночі України. У неділю дощі теж пройдуть на заході, з'являться у південній частині та місцями на Харківщині.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожНа вихідних в Україні потеплішає до літніх +28°, але дощі продовжаться (карта)
Місцями можливі грози. У всіх інших областях - без істотних опадів.
Вітер очікується південно-західний з переходом у неділю на південно-східний, невеликий або помірний.
Вихідними на сході передбачається +25°...+28°. У центральнійчастині +20°...+25° градусів. На півночі протягом дня +18°...+23°. У південній частині України +22°...+27°, на Одещині +20°...+24°. У західних областях +16°...+22°.
У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря +19°...+21°. У неділю в столиці - переважно сухо. Температура повітря +21°...+23°. Синоптик зазначила, що понеділок у Києві очікується дощовим із невеликим похолоданням.
Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:
- Наприкінці травня Україну накриють дощі та похолодання - синоптики
- На межі голоду: південний Мадагаскар накрила найсильніша посуха за 40 років
- Київська алея потопає у цвіті сакури (фоторепортаж)
- Температура у Карпатах впала до +2°, гори оповив туман (фото)
- Руйнівний торнадо у США: тисячі американців залишилися без світла (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram