Наталія Голеня каже, що період холоду триватиме з 3 по 8 травня.

У кінці квітня температура підвищиться максимумом до +15°. Початок травня буде прохолодним і дощовим, але без заморозків.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передають "ФАКТИ".

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"На початку травня, 1 і 2 числа, тепле повітря пошириться по всій території країни. Так, на півдні та сході стовпчики термометрів сягнуть позначки +24°. У цей час можливі дощі, особливо у східних, північних і місцями центральних областях", - заявила вона.

Після чого очікується чергове зниження температури, але не до заморозків. Синоптик каже, що період похолодання триватиме з 3 по 8 травня.

"Температура максимальна вдень +10°...+15°, часом можливі дощі. Це пов'язано з проходом циклону через Україну. Так що стійкого тепла поки що не очікується, а тільки хвильове потепління на пару днів. Нічна температура буде без морозів, тобто плюсова", - резюмувала Голеня.

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Автор: Олена Пилипчак