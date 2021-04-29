У кінці квітня температура підвищиться максимумом до +15°. Початок травня буде прохолодним і дощовим, але без заморозків.
Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передають "ФАКТИ".
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"На початку травня, 1 і 2 числа, тепле повітря пошириться по всій території країни. Так, на півдні та сході стовпчики термометрів сягнуть позначки +24°. У цей час можливі дощі, особливо у східних, північних і місцями центральних областях", - заявила вона.
Після чого очікується чергове зниження температури, але не до заморозків. Синоптик каже, що період похолодання триватиме з 3 по 8 травня.
"Температура максимальна вдень +10°...+15°, часом можливі дощі. Це пов'язано з проходом циклону через Україну. Так що стійкого тепла поки що не очікується, а тільки хвильове потепління на пару днів. Нічна температура буде без морозів, тобто плюсова", - резюмувала Голеня.
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