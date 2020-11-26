Наближається атмосферний фронт: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Вже завтра, 27 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja.

Атмосферний фронт принесе до України опади / фото УНІАН

До України наближається атмосферний фронт циклону Tanja, який принесе дощі та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вже завтра, 27 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja і зумовить опади в західних, північних та трохи у центральних областях.

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Діденко повідомила, що температура повітря завтра дещо знизиться і протягом дня становитиме +2°...+7°. А на півдні навпаки потеплішає - очікується +10°...+13°.

У Києві завтра буде хмарно, прохолодно, до +4°, може трохи покапати дощ. А 28-29 листопада побільшає вологи, холоду й опадів.

"Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг. Хіба що до Сходу негода не добереться", - розказала синоптик.

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