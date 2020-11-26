Наближається атмосферний фронт: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Вже завтра, 27 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja.
До України наближається атмосферний фронт циклону Tanja, який принесе дощі та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вже завтра, 27 листопада, до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja і зумовить опади в західних, північних та трохи у центральних областях.
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Діденко повідомила, що температура повітря завтра дещо знизиться і протягом дня становитиме +2°...+7°. А на півдні навпаки потеплішає - очікується +10°...+13°.
У Києві завтра буде хмарно, прохолодно, до +4°, може трохи покапати дощ. А 28-29 листопада побільшає вологи, холоду й опадів.
"Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг. Хіба що до Сходу негода не добереться", - розказала синоптик.
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