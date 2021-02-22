"Весна в Україні майже стартувала": синоптик розповів, коли остаточно потеплішає

16:49, 22 лютого 2021
138

Вже цього тижня синоптик прогнозує значне підвищення температури.

В Україну йде весна / фото REUTERS
В Україну йде весна / фото REUTERS

В Україну після сильних морозів іде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".

В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Прихід весни в Україну — це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через 0 градусів у бік підвищення. І це перехід відбудеться поточного тижня. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", — розказав синоптик.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптиквеснаУкргідрометцентрпогода в Українівесна в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
84 %
763 мм
6.1 м/с
80 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся