"Весна в Україні майже стартувала": синоптик розповів, коли остаточно потеплішає

Вже цього тижня синоптик прогнозує значне підвищення температури.

В Україну йде весна / фото REUTERS

В Україну після сильних морозів іде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".

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Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Прихід весни в Україну — це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через 0 градусів у бік підвищення. І це перехід відбудеться поточного тижня. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", — розказав синоптик.

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