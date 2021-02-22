"Весна в Україні майже стартувала": синоптик розповів, коли остаточно потеплішає
Вже цього тижня синоптик прогнозує значне підвищення температури.
В Україну після сильних морозів іде потепління. Весна в Україні вже "майже стартувала".
В Україну йде потепління: завтра температура підвищиться до +10° (карта)
Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
"Прихід весни в Україну — це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через 0 градусів у бік підвищення. І це перехід відбудеться поточного тижня. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, це будуть дуже короткострокові прояви. Так що весна в Україні майже стартувала", — розказав синоптик.
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