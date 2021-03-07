Синоптик розповів, чи чекати на прихід справжньої весни в Україну найближчим часом
За словами синоптика, вечірні та нічні тумани не дадуть температурі підвищуватися вдень.
Найближчим часом справжня весна в Україну не прийде, погода буде відповідати кліматичним нормам ранньої весни.
Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає "Обозреватель".
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За його словами, це пов'язано насамперед з нічними морозами, які ще тривають, але це нормально для такого періоду.
"Це навіть не заморозки, це негативні температури вночі. Це характерно для березня і навіть для початку квітня. Це відповідає кліматичній нормі", - зазначив він.
Синоптик зазначив, що попри це в денні години температура буде поступово підвищуватися, "в межах 5-7 градусів щодня", сказав він. Однак вночі поки залишається в межах 0 градусів.
За словами Мурмило, значний вплив на підвищення температури матиме сніг, а саме – залишився він у певних регіонах чи ні, і наскільки швидко тане.
"Це дуже сильно впливає на температуру, особливо на денну. Утворення туманів, ожеледиці - це все пов'язано. Вечірні та нічні тумани не дадуть температурі підвищуватися вдень", - пояснив синоптик.
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