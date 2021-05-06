В Україні завтра буде тепло, протягом дня очікується +15°...+20°, на півдні та сході до +22°. Почне свіжішати у західних областях, по крайньому заході - до +13°...+15°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Вона додала, що похолодання пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей.
Завтра черговий атмосферний фронт зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині.
Східна частина та більшість півдня належатимуть сухій теплій погоді.
Проте ніч та ранок п'ятниці у Києві обіцяють бути сухими, а вдень пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається на рівні +17°...+18°. У суботу в столиці похолодає до +12°...+14°. А з неділі нарешті почне теплішати.
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