Черговий атмосферний фронт принесе зміну погоди.

В Україні завтра буде тепло, протягом дня очікується +15°...+20°, на півдні та сході до +22°. Почне свіжішати у західних областях, по крайньому заході - до +13°...+15°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона додала, що похолодання пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей.

Завтра черговий атмосферний фронт зумовить дощі на заході, півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині.

Східна частина та більшість півдня належатимуть сухій теплій погоді.

Проте ніч та ранок п'ятниці у Києві обіцяють бути сухими, а вдень пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається на рівні +17°...+18°. У суботу в столиці похолодає до +12°...+14°. А з неділі нарешті почне теплішати.

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Автор: Олена Пилипчак